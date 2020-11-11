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【小兒肺熱】秋冬轉季小朋友易乾咳喉嚨痛　中醫推介清肺熱茶療提升免疫力

兒童健康 13:20 2020/11/11

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中醫推介清肺熱茶療。

秋冬轉季天氣反常，幼兒抵抗力弱，容易生病。而小兒肺熱是秋天最常出現的小兒疾病之一，孩子容易出現乾咳、喉嚨乾涸。註冊中醫馬琦傑推介「清肺熱茶療」，適合1歲以上幼兒服用，有助袪濕氣，提升免疫力。

清肺熱茶療

材料：金銀花2錢、甘草1錢

做法：煲2碗水，20分鐘煎服

備註：適合1歲以上服用，惟G6PD（蠶豆症）不宜服用。

馬醫師指出，體內有火毒是容易感染流感疫症待內在原因。很多時感冒發作前，大多會先喉嚨痛、牙齦腫痛等「火毒」症狀出現。這時身體免疫力低下，就容易染上病毒，出現發燒、打噴嚏、流鼻水等。

今季疫情和加上香港的地方氣候，病邪多結合濕邪、熱邪，尤其針對體弱或有慢性病患人士。

馬醫師建議，小朋友可定期服用茶療，有助祛濕氣，而早餐則以袪濕粥主食，調整脾胃，避免濕熱積聚，提升自己的免疫力。

同場加映：湯水改善鼻敏感

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責任編輯：林愛娜

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