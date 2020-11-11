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【DQ議員】特區政府宣布4名議員即時喪失議員資格　林鄭月娥下午見傳媒

社會 13:11 2020/11/11

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楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌被撤銷立法會議員資格。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委會今日（11日）宣布，4名立法會議員包括楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌，被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格。行政長官林鄭月娥今日下午2時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳會見傳媒，交代詳情。

4名立法會議員即時喪失議席，民主派曾稱一旦DQ會總辭，詳情即看：【下一頁】

政府發稿指，全國人大常委會今日就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

全國人大常委會稱，有關決定適用於在原定在9月6日的立法會換屆選舉提名期間，被特區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員，今後參選或者出任立法會議員的人士，如遇有關情形均適用，將會由特區政府宣佈依據規定喪失立法會議員資格的人士。

特區政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲。

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記者：陳曉瑩

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