  • 24°C
香港時間 : 20201111日 (三) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店優惠】六國酒店重推人氣黯然銷魂飯　連Staycation住宿$1,180起

休閒消費 13:13 2020/11/11

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

六國酒店粵軒重推黯然銷魂飯3.0套餐，兩位起每位$388。（餐廳提供）

灣仔六國酒店掌舵人陳頌勳先生，2016年將星爺周星馳《食神》電影中的「黯然銷魂飯」搬到現實世界，結果大獲好評。而繼2017年推出2.0版及2019年推出3.0終極版後，今年這款人氣美食會載譽歸來。

粵軒中菜廳由11月16日起，將會再度推出「黯然銷魂飯3.0終極版」套餐，只限晚市供應，並且只接受預訂及堂食。

黯然銷魂飯選用的叉燒是約8至9吋長的脢頭，雞蛋煎至內軟脆邊兼流汁，純泰國青靈芝香米則加入燒豬油撈勻，再配搭澳洲紫洋葱及香港頤和園御品精裝醬油，就成了一碗香氣四溢的叉燒飯。

酒店亦加推黯然銷魂飯3.0連住宿優惠，$1,180起可入住高級客房1晚。（酒店提供）

套餐還包括前菜陳皮椒絲蝦球伴野菌扒白鱈魚球、螺頭燉雪雁湯、甜品核桃金腿玫瑰酥及大紅袍茶皇糕，以及陳年普洱茶，兩位起每位$388。

酒店同時推出Staycation「尋味傳奇」住宿優惠，由11月16日起至12月31日期間可以$1,180入住高級客房1晚，連黯然銷魂飯3.0豐盛二人晚市套餐，更額外多釀焗鮮響螺及意大利氣泡酒2杯。

客人可於11月16日至12月31日期間入住六國酒店，並享用二人晚市套餐。（酒店提供）

六國酒店 ─ 粵軒
地址︰灣仔告士打道72號六國酒店1樓
訂座電話︰2866 3806

記者︰黃依情

相關文章

【飲食速報】台北過江龍火鍋寬巷子推出下午茶　2人同行$580歎3層架麻辣火鍋
今日 12:47
【飲食速報】台北過江龍火鍋寬巷子推出下午茶　2人同行$580歎3層架麻辣火鍋
【商場優惠】ELEMENTS圓方推出餐飲購物雙重禮遇　餐飲消費$500即送$500餐飲現金券
12:42 2020/11/06
【商場優惠】ELEMENTS圓方推出餐飲購物雙重禮遇　餐飲消費$500即送$500餐飲現金券
【飲食速報】千両推出期間限定北陸地區冬之餐目　歎本州當造鰤魚及越前蟹刺身
13:31 2020/11/06
【飲食速報】千両推出期間限定北陸地區冬之餐目　歎本州當造鰤魚及越前蟹刺身
著數優惠 餐廳情報 飲食資訊 飲食優惠 美食 酒店 周星馳 電影 灣仔

最高瀏覽

【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫
今日 09:55
【回港易】政府宣布11月23日起廣東省或澳門回港港人　符合條件下可豁免14天檢疫