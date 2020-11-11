【酒店優惠】六國酒店重推人氣黯然銷魂飯　連Staycation住宿$1,180起

▲ 六國酒店粵軒重推黯然銷魂飯3.0套餐，兩位起每位$388。（餐廳提供）

灣仔六國酒店掌舵人陳頌勳先生，2016年將星爺周星馳《食神》電影中的「黯然銷魂飯」搬到現實世界，結果大獲好評。而繼2017年推出2.0版及2019年推出3.0終極版後，今年這款人氣美食會載譽歸來。

粵軒中菜廳由11月16日起，將會再度推出「黯然銷魂飯3.0終極版」套餐，只限晚市供應，並且只接受預訂及堂食。

黯然銷魂飯選用的叉燒是約8至9吋長的脢頭，雞蛋煎至內軟脆邊兼流汁，純泰國青靈芝香米則加入燒豬油撈勻，再配搭澳洲紫洋葱及香港頤和園御品精裝醬油，就成了一碗香氣四溢的叉燒飯。

▲ 酒店亦加推黯然銷魂飯3.0連住宿優惠，$1,180起可入住高級客房1晚。（酒店提供）

套餐還包括前菜陳皮椒絲蝦球伴野菌扒白鱈魚球、螺頭燉雪雁湯、甜品核桃金腿玫瑰酥及大紅袍茶皇糕，以及陳年普洱茶，兩位起每位$388。

酒店同時推出Staycation「尋味傳奇」住宿優惠，由11月16日起至12月31日期間可以$1,180入住高級客房1晚，連黯然銷魂飯3.0豐盛二人晚市套餐，更額外多釀焗鮮響螺及意大利氣泡酒2杯。

▲ 客人可於11月16日至12月31日期間入住六國酒店，並享用二人晚市套餐。（酒店提供）

六國酒店 ─ 粵軒

地址︰灣仔告士打道72號六國酒店1樓

訂座電話︰2866 3806

記者︰黃依情