【酒店優惠】六國酒店重推人氣黯然銷魂飯 連Staycation住宿$1,180起
休閒消費 13:13 2020/11/11
灣仔六國酒店掌舵人陳頌勳先生，2016年將星爺周星馳《食神》電影中的「黯然銷魂飯」搬到現實世界，結果大獲好評。而繼2017年推出2.0版及2019年推出3.0終極版後，今年這款人氣美食會載譽歸來。
粵軒中菜廳由11月16日起，將會再度推出「黯然銷魂飯3.0終極版」套餐，只限晚市供應，並且只接受預訂及堂食。
黯然銷魂飯選用的叉燒是約8至9吋長的脢頭，雞蛋煎至內軟脆邊兼流汁，純泰國青靈芝香米則加入燒豬油撈勻，再配搭澳洲紫洋葱及香港頤和園御品精裝醬油，就成了一碗香氣四溢的叉燒飯。
套餐還包括前菜陳皮椒絲蝦球伴野菌扒白鱈魚球、螺頭燉雪雁湯、甜品核桃金腿玫瑰酥及大紅袍茶皇糕，以及陳年普洱茶，兩位起每位$388。
酒店同時推出Staycation「尋味傳奇」住宿優惠，由11月16日起至12月31日期間可以$1,180入住高級客房1晚，連黯然銷魂飯3.0豐盛二人晚市套餐，更額外多釀焗鮮響螺及意大利氣泡酒2杯。
六國酒店 ─ 粵軒
地址︰灣仔告士打道72號六國酒店1樓
訂座電話︰2866 3806
記者︰黃依情