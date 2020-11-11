【窈窕孕媽】郎朗老婆吉娜懷胎6個月仍保小蠻腰　營養師分享「肥胎不肥人」營養餐單

▲ 郎朗老婆吉娜懷胎6個月，仍然保有小蠻腰。

國際級鋼琴家郎朗去年小登科，迎娶相差12年的德韓混血太太Gina Alice（吉娜愛麗絲）後，上個月再透露太太成功懷孕，即將榮升新手爸媽。近日，郎朗夫妻檔出席活動，懷孕6個月仍身材蔓妙的吉娜成為全場焦點，連郎朗亦忍不住大讚老婆，「肥胎不肥人」令女士豔羨不已。

▲ 郎朗老婆吉娜懷胎6個月仍保小蠻腰。（相片來源：微博圖片）

吉娜最近出席活動穿上露肩銀色晚裝，臉上沒有懷孕時可能出現的腫脹，而身形僅見腹部隆起，但纖腰依舊，連老公郎朗都不禁大讚：「腰沒甚麼變化。」被問到如何在孕期保持好身材，吉娜稱：

我覺得多餐是很重要的，就是不要一下吃太撐，想吃甚麼就吃甚麼，開心就行。

現年26歲的吉娜，過往曾透露腰圍僅得56cm（約22吋）。她表示，自己不會刻意減肥，愛吃的都會吃，就是食量上會調節，不會讓自己吃得太飽。吉娜未懷孕前，身材非常苗條：

▲ 吉娜身材非常苗條。（相片來源：微博圖片）

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註冊營養師謝詠瑩表示，孕婦需要攝取多款營養素，包括葉酸/纖維、鐵質、鈣質、DHA及益生菌。根據衛生署資料顯示，孕婦營養素攝取重點如下：

懷孕初期 (首13周)：對葉酸、碘和維生素A的需求增加。

懷孕中、後期 (第14至40周)：對熱量和蛋白質的需求提高以供胎兒生長註。除葉酸、碘和維生素A外，亦須增加攝取鐵、鋅和奧米加-3脂肪酸；所需的鈣亦較未懷孕時略高。

另外，哺乳期需要攝入額外的熱量，約500卡路里，亦需增加攝入蛋白質、葉酸、碘、鋅、維生素A和奧米加-3脂肪酸，以保證乳汁的營養素含量。

如何能做到「肥胎不肥人」？

謝詠瑩指出，孕媽媽宜控制每日額外吸收的熱量，並揀選適當食物進食，使寶寶有充分的營養。

以下是謝詠瑩建議計劃懷孕/懷孕初期女性可參考的餐單，總共約1650卡路里，但仍需視乎個別情況，比如其身高體重、家族歷史等：

餵哺母乳期間的飲食注意地方

餵母乳前要避免酒精（包括雞酒）

要有充足的奶量，要有均衡的飲食和水份

避免進食過多高脂肪類食物

避免進食刺激性的食物，例如咖啡、辣椒、辛辣的調味料

要確保日常飲食中有足夠的DHA，有助寶寶的腦部發展

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責任編輯：羅嘉欣