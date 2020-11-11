【金宵大廈2】李施嬅消瘦令閨密胡定欣心痛　Selena坦言拍《金宵2》壓力大：不容易演　　

▲ 李施嬅因拍攝《金宵大廈2》而消瘦。

近日李施嬅（Selena）正埋首為劇集《金宵大廈2》開工，不過日前也抽空出席國際保育組織WildAid野生救援的活動，向市民宣揚不要賣買野生動物，施嬅更帶同兩隻愛犬Snowly和Naughty一起做慈善工作，充滿愛心。席間李施嬅更透露《金宵大廈2》裡的角色很難演，不禁令她添壓力，為此更消瘦不少，連好姊妹胡定欣也感心痛。

李施嬅今年開始擔任Wildaid香港區及美國區的大使，該機構更邀請她透過寫blog分享跟鯊魚的經歷，縱然近日忙於拍攝劇集《金宵大廈2》，施嬅寧願犧牲休息時間也出席活動，因為幫忙宣揚保育是有意義的事。

Selena向TOPick表示：「見到其他大使包括阮天經、姚明、彭于晏都很有心，他們很愛大自然及動物，可以加入這個大家庭是很開心的一件事。」

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▲ 李施嬅帶同愛犬出席慈善活動。

拍《金宵大廈2》壓力大

說到《金宵大廈2》仍有兩星期便煞科，李施嬅原來為應付角色付出不少努力，因為壓力大致清減了不少，縱使拍攝《金宵2》經常跟山聰一起「萬歲」，吃多了的她反而消瘦了。

Selena稱：「不少人也說我瘦了不少，面頰也凹了，定欣遇到我第一個反應是『點解咁瘦呀？』，大家覺得是否拍得辛苦，其實今次沒《金宵1》那麼多通宵戲，沒那麼辛苦，不過壓力就大好多了，並非是觀眾給予壓力，只是角色相比《金宵1》難演很多，是不容易去演的，因而瘦了好多。」

李施嬅續說：「期待帶予驚喜給大家，希望大家抱著平常心去欣賞，因為劇組花了好多心機及時間，可說是搞盡腦汁拍攝。」

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憑《法證先鋒IV》奪視后

去年，李施嬅憑《金宵大廈》獲頒萬千星輝頒獎禮「最受歡迎電視女角色」，此劇對她而言十分重要，現在劇集差不多煞科，施嬅坦言開始有點不捨。

拍畢《金宵大廈2》後李施嬅將飛往外國拍攝電影，對於憑TVB劇《法證先鋒IV》在亞洲電視大賞提名「最佳女主角」，能夠跟泰國、台灣、韓國及中國的女演員競逐獎項，她大感榮幸，她說：「頒獎禮將於1月在柬埔寨舉行，看看屆時出入境規條如何，希望可參加這盛事。」

記者：游艾維