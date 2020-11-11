【生仔要考牌】無品港爸兒科病房除口罩睡病床　凌晨大聲通電話嘈醒房病童

▲ 無品港爸兒科病房除口罩睡病床，大聲講電話嘈醒同房病童。

子女因病入院，作為父母當然緊張，但當住院時受其他病童家長滋擾，必定格外頭痛。近日一名港媽就分享自己經歷，指女兒因高燒入住兒科病房，同房一名病童的爸爸，不顧他人感受，大聲講電話，被提醒時反爆粗鬧人。

該名港媽於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指女兒因發高燒入院，先於隔離病房檢測，待一切報告正常就轉到普通兒童病房，同房亦有多名病童和家長。

而當小朋友入睡後，家長終於可以稍作休息。直至淩晨，一名新症女童入住病房，可能因身體不適而大聲哭泣，吵醒了其他小朋友。事主指，作為父母，大家都會予以體諒，不過該名女童父親接下來的行為就令人極度反感。

她續指，女童的媽媽安頓好女兒後，就與爸爸「接更」，該名爸爸身穿拖鞋，進入病房時發出「嗒嗒」的聲響，「仲要大大聲咁樣整嘢」。當女兒入睡後，他更脫下口罩，於青年病床上睡覺。

有病房人員見狀出言提醒，但港爸「當人無到」，直至一名姑娘入房大聲指責他，他才起身，更回應「搞錯！乜家長無床瞓！」。

事主表示，病床是留給有需要的病人，稍為有公德的人都不會隨便於病床上睡覺。

你人個套衫又唔係乾淨，瞓落去最後要搞到阿姨換過晒啲床單，仲要除埋口罩，有無搞錯？

當該名女童醒來後，港爸又用Face Time與太太視像通話，讓她安撫女兒，期間他打開免提，更將音量調到最大。

全房BB（包括我個BB）根本就無辦法瞓；佢老婆facetime仲要食麵食到「雪雪」聲，成間房都聽到。

由於當時已是凌晨2點許，事主地禮貌請港爸收細音量，港爸調低電話聲量，但自己的聲量依然不變，更與太太抱怨自己被投訴。其後事主再出言請港爸尊重他人，「而家已經好夜，啲BB好需要休息」，未料卻遭對方用粗口問候。

當時港爸愈鬧愈起勁，他的女兒更因而大哭，姑娘見狀即入房調解。後來，港爸結束通話後，再走到事主面前出言責罵。最後姑娘再次調解，並安排事主和女兒轉房。期間該名港爸仍繼續挑釁，姑娘忍無可忍出讓他停止，否則會叫保安，他才肯離開。

事主最後於文中表示：

已經係凌晨半夜，如果間房全部係大人，我都會覺得冇所謂，但係全部都係BB，個個都唔舒服，而且好難先可以入睡，而陪伴嘅父母同樣都好攰。

貼文引起網民熱議，不少人認為港爸的行為非常自私、不顧及他人感受，「佢一個人影響哂全世界」、「呢啲男人欺善怕惡」、「樓主對個個家長已經好有禮貌，佢咁嘅家教仔女大咗都差不多」。

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責任編輯：羅嘉欣