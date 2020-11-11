【足金Sanrio】周生生聯乘Sanrio推黃金吊墜+耳環+手鐲　Hello Kitty及My Melody首飾$1880起【附價錢詳情】

▲ 周生生與Sanrio合作推出一系列的Sanrio characters珠寶飾品。（圖片由周生生提供）

周生生與Sanrio合作推出一系列的Sanrio characters珠寶飾品，以人氣Hello Kitty、Little Twin Stars和 My Melody等角色設計黃金吊墜、耳環及手鐲，造型可愛，不論作為聖誕禮物或送給自己都適合，各位Sanrio粉絲出動了！

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Little Twin Stars和 My Melody可愛系列

2020年剛好是Little Twin Stars和 My Melody的45週年，推出999.9黃金吊墜、手鐲及耳環。KiKi和 LaLa抱著標誌性的星星，而My Melody配上多彩的琺瑯塗層，飾品時尚而不失可愛，耳環及吊墜價錢由港幣$3,100至港幣$3,800，而手鐲價錢為港幣$8,040。

Hello Kitty帶你周遊列國系列

由於疫情，大家都未能出國旅行，Hello Kitty身穿不同國家特色服裝，猶如帶著粉絲們置身於各個地方旅行當中，例如香港、美國、瑞士、墨西哥、埃及和韓國。喜歡旅行的你，找到你喜歡的國家嗎？

「Hello Kitty」18K 玫瑰金Akoya珍珠系列

優雅及可愛當然可以並存！「Hello Kitty」18K 玫瑰金Akoya珍珠系列以近年人氣的18K玫瑰金鑄造，採用了光澤柔和低調的日本Akoya珍珠打造Hello Kitty造型的耳環、頸鍊及戒指。

Sanrio characters足金串飾

足金串飾包括不同的Sanrio成員，例如Hello Kitty、My Melody、Dear Daniel、Little Twin Stars、Kerokerokeroppi、Kuromi及Minna No Tabo。大家可以把色彩繽紛的配繩穿上一個或多個喜歡的串飾，成為獨一無二串飾款式。

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責任編緝：王芷瑩