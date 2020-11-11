【造口人】林耀聲體驗腹膜癌症病人抗癌經歷　阿聲：患者很需要支持與關懷

▲ 電影《造口人》由已故藝術家李志超擔任編劇、導演洪榮杰執導及林耀聲主演。

已故藝術家李志超（Julian）羅患罕見病腹膜癌，這是一種屬於腸內且難以切除的癌細胞。他在生前編劇的半自傳式電影《造口人》，男主角林耀聲坦言：「拍攝前不知道甚麼是造口人。第一次聽時還以為是英雄人物。」

其實《造口人》是講述男同志攝影師青春正盛，卻不幸患上罕見癌症，除被情人拋棄，甚至要面對眾叛親離。林耀聲經了解後，得悉「造口」的真正解釋：「癌細胞太接迎肛門，因此需要割掉直腸，右下腹位置，開一個洞，切除腸部，所以便有一個造口。之後會使用造口袋，助放置患者的排泄物。」

▲ 已故藝術家李志超生前羅患罕見病腹膜癌，是一種屬於腸內且難以切除的癌細胞。（《造口人》劇照）

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林耀聲演已故藝術家李志超

談到造口人面對的困難，阿聲說：「每天24小時內有4至6次要去廁所清理造口袋，清洗或更換造口袋，造口袋下面有魔術貼，打開魔術貼後便可處理，通常會以膠袋裝住排泄物。」

他續指：「排泄物是自然流出來，而非因為急而去廁所排出來，所以每隔數小時便要去廁所清理一次。困難處是怕它會滲漏，發出氣味以致場面很尷尬，滲漏後會容易發炎。」

患者有造口以後需要注意飲食習慣：「不能進食太濃味的食物或容易引致腹瀉的食物，如奶製類食品，咖哩、咖啡等，清淡為主，令氣味減至最低。」

▲ 林耀聲飾演已故藝術家李志超。（黃建輝 攝）

至於洗澡方面，阿聲指：「洗澡可以照常，除掉造口袋，以溫水慢慢清洗，不過不能讓造口袋濕水。清洗後消毒，之後便可裝上造口袋。造口是有一個洞及腸的頭部（排泄用），洗澡時也會清洗腸的頭部。」

為更明白角色的內心世界，阿聲未有落妝便上飛機：「去到機場那刻便很害怕，我怕別人會看見我的造口袋，若然被問到這是甚麼，我會不知該如何解釋。加上有條疤痕，或會以為我收藏了甚麼在內。」

他認為患者很需要支持與關懷：「即使他們生活上或社交上沒問題，但他們也有自己的難處。如果身邊人不支持都會很Sad，畢竟身邊最親的人都不理解。我有這個造口不是我選擇的，我不想的，我也想如正常人般排泄。」

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▲ 林耀聲為角色努力練習英文。（黃建輝 攝）

身邊人影響病情

Julian患病時最痛苦是處理與情人之間的關係，阿聲說：「病也辛苦，但是甚麼令到這個病惡化呢？是因為家人和情人。」

由於Julian是同性戀者，他不獲思想傳統的爸爸支持，阿聲指：「爸爸將所有寄託都放於他的哥哥身上，因為他很想抱孫。爸爸不理解他，所以父子關係較差。」阿聲覺得：「同性戀其實跟普通人沒分別，其性取向是我們沒法干涉的，也無權去批評或標籤，每個人也有愛與被愛的權利，沒可能剝削這權利。」

阿聲大讚Julian很堅強：「他是一名生命鬥士，他在患病期間，不斷地舉辦相展，做想做的事，做到他離世那刻。聽說在走廊頭會聽到在走廊末的他在說話，即使他患病說話仍是很大聲，很堅持要繼續完成要做的事。他曾於教書期間，出去嘔吐，嘔完之後會回來繼續教，很堅持。」

問到阿聲若然不幸患癌會如何面對，他說：「如果我不幸患癌，會盡量樂觀面對。生死有命，富貴由天。死亡未至於那麼害怕，時候到了就是到了，如何在（生命）完結前做想做的事。」

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場地：如心銅鑼灣海景酒店

記者：梁樂欣