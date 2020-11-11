【當年童星】22歲王樹熹大學畢業做職場新丁　Jacky仔學生變大人好緊張︰要自己負責任

▲ 童星Jacky仔王樹熹轉眼已經22歲大學畢業，快將踏出社會工作，坦言有點緊張。

「去迪士尼做足準備，玩得開心至醒得你！」TVB一代童星Jacky仔王樹熹，憑拍攝港台兒童節目及廣告入行做童星，拍過達40部電視劇，可愛得意樣令他成為最入屋童星之一，後來因升中要專心學業而減產。轉眼間Jacky仔已經22歲大學畢業，面對終於踏出社會工作，坦言有少少緊張。

Jacky仔早於3歲就被港台導演看中，邀請加入港台演出兒童節目和教育電視；2003年5歲時被導演張婉婷發掘，與影帝黃秋生拍攝一條沙士打氣短片演兩父子，因Jacky仔表現出色，輾轉下被推薦加入TVB拍劇。

▲ Jacky仔媽媽教導，不要炫耀自己是童星，返學校的身份只是學生。（王樹熹Jacky仔fb圖片）

3歲起做童星 拍劇達40部

在2003年至2014年間，Jacky仔演出多達40部電視劇，包括《爸爸閉翳》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等，當中最難忘於《隨時候命》飾演林保怡的自閉症兒子，年僅7歲的他就要處理高難度角色，全靠「爸爸」林保怡和導演教做戲。

外界普遍認為，父母讓子女做童星是當搖錢樹，Jacky仔笑言在TVB拍劇收入不多，只能幫補一下。他拍戲主要為興趣，當課外活動玩，才能拍戲超過10年。

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媽媽教做人要正直不炫耀

Jacky仔強調媽媽教落，切勿當自己是明星，返學不炫耀，要對人有禮、做人正直，不能講大話，故他自小低調生活，有人認得就以笑臉答謝。直到升中他派入聖公會莫壽增會督中學，因功課繁忙需以學業為重而減產，升上大學後時間彈性才能復出幕前，並有接一些配音工作。

▲ 哥哥王秉熹現從事幕後工作及在大學教英文。（相片由受訪者提供）

重返TVB拍劇好有親切感

去年TVB劇《她她她的少女時代》中，Jacky仔飾演男主角曹永廉的青年版。相隔多年再返TVB，重遇很多藝員和幕後人員好有親切感，頻被讚揚長高了不少；亦有觀眾在街上認出他，直呼「Jacky仔大個咗好多！」

▲ Jacky仔終於大學畢業！（王樹熹Jacky仔fb圖片）

城大媒體與傳播系畢業生

Jacky仔憑DSE 22分成績考入城市大學媒體與傳播系，度過了4年光景，此課程包含公關、廣告、攝影、剪接和新聞製作等，他覺得非常好玩、重創意，拍攝機會多。

如今是社交媒體當道年代，他對媒體相關工作有興趣，課程亦對了解幕前工作有幫助，故這4年來他用心讀書，成績中上，去年他更到一間廣告公司實習做市場行銷工作，獲益良多。

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不過在最後一年大學生涯，因疫情關係令他培添學習困難，做Group project和功課都好難外出拍攝，亦只能與同學遙距溝通。

雖然最後嘅學期都係網上授課，但係好高興終於畢業。

▲ Jacky仔就讀城市大學媒體與傳播系。（黃建輝攝）

鍾情東瀛文化 說得一口流利日文

熱愛日本文化的Jacky仔，大學有副修日文，並曾到日本橫濱2個月做交流生；他更自我看書進修較高程度，現已能說得一口流利日文。

今年疫情令大部分學校難以舉行畢業禮，城大也不例外，Jacky仔稱畢業禮要延至明年1月舉行，有機會因疫情仍未緩和需再延期。他未有因此太失望，與家人都認為始終有危險，安全至上。

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做職場新丁 不排除再拍戲

Jacky仔透露已有圈外工作offer，但暫未能透露詳情，預計今年底至明年初開始返工，他現正休息中。面對終於踏出社會打工，他坦言有少少緊張。

由學生變做大人，有好多嘢可能需要自己決定同負責，希望可以繼續做自己喜愛嘅工作。

至於幕前拍戲，仍是Jacky仔喜愛的工作之一，有好角色和機會都想嘗試，「都要睇機會，知道而家環境唔好。」

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記者︰林綺玲