【魔雪奇緣】 「Frozen夢幻特展」登陸將軍澳　10大主題區大玩VR幻彩光影感受冰雪世界

▲ 《Frozen夢幻特展》將於11月17日登陸香港將軍澳中心。

深受全球小朋友喜愛的迪士尼動畫《魔雪奇緣》，先前曾於於台北、韓國及上海等地舉行的《Frozen夢幻特展》將於11月17日登陸香港將軍澳中心，展覽佔地逾18,000呎，設有10個高科技互動主題區域，另有期間限定店，放手多款Frozen周邊精品，粉絲們不容錯過。



由《富衛保險主要贊助：Frozen 夢幻特展》選用不少高科技互動裝置、音效及設光影特效展區，讓大人小朋友可於冰晶森林的互動投影區，使用魔法召喚Frozen經典角色。當中更有香港獨家打卡位，粉絲們能親身見證安娜公主成為阿德爾女王，以及在燈光不斷變化下，見證愛莎成為魔法森林女王的魔幻奇景。而且，多個大熱角色以1:1造型現身，帶來超真實驚喜魔法。

點擊圖片，10大主題區逐個睇

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1.阿德爾女王加冕（全新獨家）：見証安娜公主於阿德爾的女王加冕典禮

2.魔法森林女王 Elsa（全新獨家）：在燈光不斷變化下看到經過四大魔法考驗，以全新造型登場的愛莎女王

3.精靈山谷：在 13 米長的召喚區 360 度體驗 Elsa 受到心底聲音呼召的 3 分鐘夢幻畫面

4.黑海投影區：大家都化身 Elsa，以沉浸式體驗 Elsa 踏過的奇幻大海

5.冰雪王國之門：愛莎女王、安娜公主及小白將於展覽入口恭迎大家，體驗不一樣的魔雪奇緣之旅。

6. 冰晶森林：與兩大主角愛莎及基斯托夫於漫天飛雪的浪漫森林冒險，共享甜美時光。參加者更可於巨型投影區大玩互動遊戲，觸碰屏幕上之雪球將可尋找不同角色，為魔法之旅揭開序幕！

7. 冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷：一群住在山谷裡的精靈們將會給愛莎魔法的解決之道，大家將可與不同角色合照。參加者可於嚴寒冰山協助愛莎施展結冰魔法，只需經過冰山即可近距離欣賞結冰動畫。而環形魔法召喚區讓大家親身經歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景，勇敢踏上未知領域尋找真實的自我。

8.浪漫鐘樓：於浪漫鐘樓親睹安娜與漢斯的定情場景，分享每個動人時刻。

9.城堡迴廊：城堡迴廊將展出過百件美術畫稿，包括動畫角色設定及場景設計等，讓粉絲回顧一幕幕精彩情節。

10.城堡藝廊：人人化身畫匠，憑入場券免費體驗互動親子繪畫 ，創作出獨一無二的畫作，更可印刷出來永久保存（需另收費） 。

點擊圖片，期間主題限定店 周邊精品率先睇：















另外更設有期間限定店，多款Frozen周邊精品任你揀，包括聖誕版小白限定款手作商品、文具套裝、一系列玩具及新款服飾、餐盒套裝、卡套及八達通套及手挽袋等，粉絲可把心愛角色的精品一擁回家！場內同時展出逾百件官方美術畫稿，親睹動畫背後最真實的製作場景，粉絲們可更深入了解角色、每個場景的製作過程。

活動詳情



日期：2020年11月17日至2021年2月28日

地點：將軍澳中心G35

購票詳情：



特惠票:HK $178

成人票:HK $198

2歲以下小童：免費入場

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記者：梁節儀