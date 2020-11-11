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【DQ議員】郭榮鏗：只有光榮絕無後悔　郭家麒：民主路上值得紀念思考的一天

社會 13:41 2020/11/11

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左起：郭榮鏗、梁繼昌、郭家麒及楊岳橋，即時喪失立法會議員資格。（陳永康攝）

政府今日（11日）宣布，4名立法會議員包括楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌，被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格。

郭榮鏗表示，記得今年2月兩辦（中聯辦和港澳辦）出聲明譴責和要求DQ他，當時說過與香港人一起捍衞民主法治的核心價值，但被政權褫奪議員資格，只有光榮，絕無後悔，亦是他自己的心底話，亦感謝過去支持他的市民和法律界代表。

郭家麒指，可能很多人認為今日是很黑暗的一天，但認為作為爭取民主路上值得紀念和思考的一天。他又指，由2004年至今做了3屆議員，不會認為議會抗爭是容易的事，由第一日開始認為立法會已不是公平的議會，制度上不能令議員履行職務，但多年來都沒有退縮，沒有辜負市民對他的選民的期望。

梁繼昌稱，今日是一個傷感黑暗的日子，對他而言是一個光榮的日子，過去8年為市民和業界維護立法會的尊嚴，爭取民主公義，今日只能無奈引退。他指，4位被DQ議員均是專業人士，會放棄自己的時間和工作去為香港未來、爭取民主法，又指此刻香港並未死亡，因為港人會前撲後繼，保護香港的核心價值。

楊岳橋則表示，自己服務立法會4年有多，感謝支持他和公民黨的市民，能夠服務香港人是他的光榮，無恕無悔，未來日子會與其他市民在自己的崗位為香港盡力，仍對未來的香港充滿盼望，因為仍有一批有勇氣的年輕人為香港盡心盡力。

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記者：陳子謙

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