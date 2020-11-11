【女副總統】宣布勝選當美國首位女副總統　賀錦麗49歲遇真命天子甘做2孩繼母

▲ 賀錦麗在49歲時遇上真命天子，並甘願做兩個孩子的繼母。

美國大選結束，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布取得超過270張選舉人票，將會成為下屆美國總統。宣布勝選後，拜登副手、現年56歲的賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國首位女副總統，她的背景亦是選民及傳媒的焦點。賀錦麗是一位重視家庭的女強人，她在49歲時遇上真命天子，並甘願做兩個孩子的繼母。

單親母撫養長大 法律界出身

綜合外媒報道，賀錦麗於1964年出生於美國加州，10月20日剛滿56歲。她是移民後代，父親是牙買加裔人，母親則是南印度泰米爾人，父母早在她小時候離異，她與母親Shyamala Harris和妹妹Maya Harris居於加州。賀錦麗的母親是一位研究員，亦是民權運動人士。

▲ 現年56歲的賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國首位女副總統。（圖片來源︰賀錦麗fb）

賀錦麗畢業於歷史悠久的傳統黑人大學霍華大學（Howard University），其後在加州大學（University of California）取得法律學位。2003年，她擔任三藩市最高檢察官，隨後擔任加州總檢察官、首席律師與執法官員，至2016年當選加州參議員，去年更競逐民主黨總統候選人提名。

她的中文名「賀錦麗」與三藩市市府婦女委員蘇榮麗有關，由蘇榮麗已故的華人僑領父親蘇錫芬為她取名。

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丈夫支持陪出席競選活動

2014年，事業上進取強悍的賀錦麗嫁給同齡律師任德龍（Douglas Emhoff），猶太裔的任德龍現時是一間律師事務所的合夥人。二人於2013年在朋友介紹下相識，一年後結婚。賀錦麗曾透露丈夫的追求攻勢︰

我們首次約會後的第二天早上，Douglas電郵給我，列出未來數月有空約會的日子。他說：『我想看看，我們是否可以在一起』。

▲ 2014年賀錦麗與律師任德龍結婚。（圖片來源︰賀錦麗fb）

她甜蜜表示從那時開始，他們就一直在一起。自拜登與賀錦麗參與總統之戰以來，任德龍暫時擱下工作，專心支持太太出戰，多次陪同她出席競選活動。

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結婚6年與繼子女關係好

任德龍與前妻育有一對子女，賀錦麗婚後即成為兩個成年子女的繼母。繼子女不喜歡稱賀錦麗為繼母，因此暱稱她為「Momala」，由媽媽「Mom」加上賀錦麗的英文名「Kamala」所組成 。今年9月15日繼子生日當天，她在facebook發帖，並上載與丈夫、繼子女Ella和Cole的溫馨合照，寫道︰

祝我們才華橫溢的兒子Cole生日快樂！我每天都為當你們的『Momala 』感到自豪。

▲ 賀錦麗與一對繼子女Ella和Cole相處融洽，他們暱稱繼母為「Momala」。（圖片來源︰賀錦麗fb）

賀錦麗曾指即使自己在事業上有不少職銜，副總統的頭銜亦舉足輕重，可是「Momala」永遠是她重視的稱呼。6月父親節時，她亦發文祝丈夫父親節快樂︰

我的丈夫、最好的朋友、最大的支持者，你是Ella和Cole的出色父親，我們很幸運能有你在我們的生活中。

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責任編輯︰王明芳