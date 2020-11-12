【正能量】好老闆准媽媽帶孩子上班 3孩母帶腎衰竭病兒開工：賺多一蚊得一蚊

▲ 社企專聘年輕媽媽，容許她們帶孩子上班，良心僱主對員工的體諒、同事之間的互助互勉，令湊著腎病兒開工的Angela感到人間有情。

有一間二手母嬰用品店「綠色小腳板」，店員全都是年輕媽媽，店主容許她們帶着子女上班。年輕媽媽各有故事，如24歲的Angela，17歲意外懷孕後輟學，經社工轉介到這裏上班。由於幼子有健康問題，她慶幸有這份工可幫補生計，並同時照顧兒子。僱主對員工的體諒、同事之間的互助互勉，令她感到人間有情。

▲ 負責「綠色小腳板」的項目經理霍惠賢（後右一）表示，此社企是透過義賣二手幼兒用品來支援未婚及年輕媽媽自力更生。（黃建輝攝）

二手母嬰用品店「綠色小腳板」，是香港明愛青少年及社區服務旗下的社企，坐落荔枝角一幢工廈內。約1,600平方呎的地方，擺滿各式各樣的幼兒玩具及BB車等，有心人的捐贈物品，全靠店員把它們清洗乾淨及分門別類。

大約年半前加入這間綠色社企當店員的Angela，今年24歲，育有3名孩子，大仔是小二學生、二女讀K2、幼子則歲半大。

她自言早於大仔出生後，已透過社工轉介到「綠色小腳板」試工，但之後因種種原因而沒有上班。直至大約年半前，她才正式加入，跟她的幼子發現泌尿系統出現問題引致腎衰竭有關。

「本來知道細佬身體有事後，我完全無心機返工，但後來想通了。成日在醫院望住他，自怨自艾，不如出來工作。」Angela主動聯絡綠色小腳板，碰巧又有空缺而獲聘，她通常一星期上班兩至三天。店舖由早上10時半營業至下午4時半，每日有數百元人工。

▲ Angela因為歲半的幼兒有健康問題，經常需要出入醫院，因此她有時會帶著孩子上班。（黃建輝攝）

欣慰同事有人情味

「細佬成日要去覆診，遇有突發事，我要帶他去醫院，又返不到工，幸好同事都肯和我調更。今年因疫情關係，我做酒店業的老公要停薪留職，我希望返工的日子多一些，同事也沒有投訴不公平。這裏的年輕媽媽都很正面，會互相支持，很有人情味。」

不過談到幼子的情況，堅強的Angela就眼濕濕。「可能是我不好彩，我已做足產檢，每個月有去私家婦產科醫生做檢查。懷孕後期我還多看一個醫生，竟然都檢查不到有事。BB出世後，才發現他的腎發育只得（正常的）一半。」她表示兒子曾入院做泌尿系統的手術，加了膀胱造口，她現在每天要為他插尿喉。

日間兼職夜間進修自強

Angela有感幼子終有一天需要洗腎，因此她希望「賺多一蚊得一蚊」。

Angela坦言只得中三學歷，所以早年只能在快餐店當收銀員、在糖水店打工等。為求一技傍身，她也曾到再培訓局報讀美容相關課程。「考慮生計問題，我有想過做物理治療師助理，但要求中五程度學歷，所以我已開始在夜校讀書，希望將來求職方面有更多選擇。」

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情影響二手店銷情



「我們的對象是16歲至24歲的單親年輕媽媽，以及有另一半的年輕媽媽。希望她們既可照顧到自己小朋友，盡做母親責任，同時又有工作、有收入。」香港明愛青少年及社會服務計劃的項目經理霍惠賢如此說。

「綠色小腳板」於2010年開業，10年來聘用過35位媽媽，整個概念就是透過義賣二手幼兒用品，來支援未婚及年輕媽媽自力更生。「我們會考慮媽媽在不同階段的需要，鼓勵她們在孩子兩歲半上學後到外面搵工。」

她指該店一般會接收0至3歲合用的嬰兒用品，以及適合0至6歲孩子的玩具。「年輕媽媽員工，要學識如何徹底清潔那些二手用品及玩具，然後我們會用市場價的三分一或四分一賣出去。如市面上賣2,000多元的BB車，這裏賣500多元，視乎折舊程度。」

由於從來不拒捐贈的關係，所以該店已有近5萬件貨。有見地方已逼爆，所以11月開始停止回收大型物品。

《愛在有晴天：一夜長大》

播映日期/時間：11月14日/8:30pm

播映頻道︰港台電視31

記者：胡慧雯