【港大藏屍案】張祺忠報稱妻子失蹤後兩天搬木箱　巧遇警員解釋搬迎新營物資

▲ 警員張家粦今到高等法院作供。(楊詠渝攝)

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（11日）於高等法院續審。負責調查死者失蹤案的警員供稱，警方到港大偉倫堂宿舍調查時，遇到被告將一個木箱推上貨車，而木箱非常重，警員上前詢問時，被告解釋木箱內載有迎新營物資，供學生於沙灘活動中使用。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

2018年8月期間隸屬於港島總區失蹤人口組的警員張家粦今供稱，他於8月22日早上約11時抵達港大偉倫堂宿舍作調查，並於停車場看到一輛貨車停泊於停車場外，其後又見到被告將一個有輪子的木箱推向貨車，木箱上蓋有一塊淺藍色布，布上再放置了一個煤氣爐頭和一個微波爐。張形容木箱看來非常重，因為被告推木箱時滿頭大汗，顯得非常辛苦。

張續稱，他上前跟被告打招呼時，被告沒有回應，其後推至斜路處時，木箱因太重而有點失控，貨車司機隨即上前幫忙扶住木箱，並協助將木箱搬上尾板。張上前詢問木箱內載有什麼，被告思考幾秒後回應指，箱內載有迎新營物資，供學生於沙灘活動中使用。

警方其後於8月24日再次前往港大偉倫堂，搜查有關被告搬木箱的閉路電視片段，並看到被告於8月22日早上11時07分，將木箱搬進升降機。警員其後返回偉倫堂16樓，發現被告單位外的雜物有改動，煤氣爐頭亦被放回原位。警方隨即致電被告，要求與他會面。

被告於當日下午在辦公室內與警方會面，被告解釋當天木箱內載有舊生留下的電子器材及一些鋁條，一直置於單位外走廊，而同月26日舉行機械人比賽，因此他打算將物資帶回大學，看學生有否需要使用。至於木箱，被告則指他於18日購買木板，並於22日早上自行製作。

▲ 警員黃宇健今到高等法院作供。(楊詠渝攝)

另外，警長黃宇健供稱，他於2018年8月21日凌晨接到被告與女兒報案後，前往港大偉倫堂調查，他指出在主人房的床上，看到死者的背包、銀包和手機等。黃又問及死者的護照，被告當時解釋他們於8月初旅行後回港，兩人的護照一直放在抽屜內，但現時死者的護照不翼而飛，可能是死者將護照帶走。

黃又指，他曾問及可否進入宿舍內其他房間作搜查，但遭被告拒絕，被告指因為其他房間並非由夫婦二人共用，警方沒有必要搜查。

警員王嘉俊則供稱，他於當晚搜查宿舍閉路電視時，被告曾指出片段中一名手持手機、背著背包的女子，在8月17日早上約9時從15樓進入升降機，該女子疑似是死者，被告更從手機中找出一張拍得一個藍色背包的照片，向警員展示，被告指相信死者坐在樓梯一會後，再走下一層乘升降機，其後被告的兒子Scot亦確認片段中的女子是死者。但警員留意到該女子手持手機，被告解釋死者另有一部沒有電話卡的電話作打機之用。案件下午續審。

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記者：楊詠渝