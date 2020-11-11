【DQ議員】港府支持選舉主任決定　林鄭：4名被DQ議員與參選第7屆立法議員時被指提名無效有關

全國人大常委會今日（11日）宣布，4名立法會議員包括楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌，被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格。行政長官林鄭月娥今日下午2時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳會見傳媒，指4名被DQ議員與參選第7屆立法議員時被指提名無效有關。

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林鄭月娥指，第13屆全國人大代表大會常務委會會在今日（11日）第23次會議經過審議後，作出有關立法會議員資格的決定，她重申人大常委會為全國最高權力機關，有權監督及解釋《基本法》實施。她指基本法對立法會議員存有要求，第104條明確要求立法會議員必須擁護《基本法》。她說，如果容許不符合基本法立法會要求的人出任立法會議員，將偏離第104條。

她續提到政府認同及支持選舉主任決定，議員不單是要支持，還需要擁護及推廣基本法，全國人大常委會今日就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

林鄭月娥強調全國人會決定是合法、合憲、合理，重申是次決定並非針對任何一位議員。

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記者：郭家穎