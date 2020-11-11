【暴動案】游泳教練涉旺角燒橫額縱火罪成　官指目的是製造混亂

▲ 游泳教練陳舜堯涉於2016年旺角暴動案中燒橫額，今於區域法院被裁定縱火罪成。(經濟日報資料圖片))

2016年農曆年初二旺角發生暴亂，32歲游泳教練涉將橫額放進燃燒的垃圾桶內，他否認縱火罪，經審訊後，今（11日）於區域法院被裁定罪名成立，還柙至11月23日判刑。法官指，辯方稱被告放橫額到垃圾桶上是為了鞏固路障以阻衝突，惟被告應該看見垃圾桶的火舌，若要鞏固路障，亦應放到路障空隙處，遂不接納辯方說法，認為被告目的是燃點橫額，製造混亂。

被告陳舜堯（32歲）報稱游泳教練，否認1項縱火罪。控罪指，被告於2016年2月9日用火損壞屬於中國香港體操總會的1塊橫額。

法官今裁決時，提及控方案情，指警方翻查錄影片段，拍攝到被告當日凌晨時分開始出現在旺角一帶，而旺角有群眾聚集，有人用雜物堵路，山東街曾有人手持竹竿，向警方作攻擊狀及掟雜物，而被告多次站在群眾前方，搬圍欄到馬路上及買口罩派發群眾。

法官指，片段其後拍攝到，被告於當日早上約7時，將麥花臣遊樂場鐵絲網上的橫額取下，拿到山東街與洗衣街交界，放到馬路上1個有火舌的垃圾桶內，而被告於同年8月18日被捕，警誡下被告承認上述行為；惟辯方在審訊中抗辯，指被告當時將橫額放到馬路上，是為了鞏固路障，而路障目的是為了隔開群聚及警方，以免雙方爆發出衝突。

法官續指，當時路障兩旁仍有空隙，如果被告目的真的是鞏固路障，被告不應將橫額放到垃圾桶上，而是應該放到兩旁空隙，而且即使被告沒有看見路障的火舌，亦應看見散發的濃煙。法官指被告鞏固路障以阻衝突的說法難以置信，認為被告當時目的就是點燃橫額，以製造混亂。

法官裁定被告縱火罪成，押後明天(12日)聽取辯方求情，並於11月23日與同案其餘被告一同判刑，被告須還柙候判。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌