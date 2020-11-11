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【DQ議員】林鄭：全國人大常委會今次決定對建立愛國者主體體制意義重大

社會 15:16 2020/11/11

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特首林鄭月娥指出，這次取消議員資格並非涉及他們在議會上拉布有關，只是遵從人大常委會的決定。(曾耀輝攝)

全國人大常委會今日（11日）宣布，4名立法會議員包括楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌，被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格。行政長官林鄭月娥今日在記者上回應特首未來是否有權力隨意取消認為不符合資格的議員，她指全國人大常委會決定沒有賦權給行政長官取消議員資格，在涉及憲制性問題，可由全國大常委會決定。

4名立法會議員即時喪失議席，民主派曾稱一旦DQ會總辭，詳情即看：【下一頁】

對於四名被取消議員是否需付上其他法律責任，律政司司長鄭若驊指現難以評論。

林鄭月娥又說，今次決定可助本港進一步建立完善制度以落實一國兩制，確保進入立法機關的人士，都擁護和效忠特區政府和中華人民共和國，對建立愛國者為主體的體制，意義很重大。

林鄭又說指這次取消議員資格並非涉及他們在議會上拉布有關，只是遵從人大常委會的決定。

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記者：楊玉珠

林鄭月娥 人大常委 新冠肺炎疫情

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