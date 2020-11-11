【旅遊氣泡】星港專屬航班詳情出爐　市民即日起可預訂機票【附航班時間】

▲ 新加坡航空公司（新航）率先公布「星港旅遊氣泡」下專屬航班的出發時詳情。（圖片由新加坡航空提供）

香港與新加坡建立「航空旅遊氣泡」，11月22日啟航，初期兩地每天各有一班專機，分別由新加坡航空和國泰航空營運，每次最多接載200名旅客，至12月7日起就會增至每天兩個航班。新加坡航空公司（新航）率先公布專屬航班的出發時間等詳情，香港往新加坡下午機起飛，新加坡返香港則屬早機，市民即日起可預訂機票。

香港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日實施，旅客需完成3次檢測並支付約1,900元檢測費，有關收費詳情即看：【下一頁】

新航今日（11日）公布，「航空旅遊氣泡」下首班特定航班SQ 890將於11月22日上午10時由新加坡出發，並於下午2時到達香港，但當日不會提供回程航班；由香港出發前往新加坡的首班新航特定航班SQ 891將於11月23日下午12時55分起飛，並於下午4時55分抵達新加坡。

新加坡航空「星港旅遊氣泡」特定航班安排

特定航班編號 班次 出發時間 抵達時間 客機型號 SQ 891（ 香港 > 新加坡） 11月23日*；11月25,27,29及30日；12月2及4日 12月7日起開始每天一班 12:30 16:30 A350-900 SQ 890（新加坡 > 香港 07:35 11:20 資料來源：新加坡航空

新航指，為配合「航空旅遊氣泡」協議的實施 將以空中巴士A350-900客機營運所有往來香港及新加坡的「航空旅遊氣泡」特定航班，而新航旗下酷航（Scoot）則會營運非特定航班往返兩地。

新航說，市民即日（11日）起，可透過新航官網、SingaporeAir App及向各大旅行社查詢及預訂相關特定航班機票。若旅客的航班將被改為「航空旅遊氣泡」特定航班，新航會經由電話短訊，電郵或SingaporeAir app通知持有機票的旅客；顧客服務部亦會聯絡直接經由新航訂票的旅客，如有需要亦可直接電郵至本地票務辦事處。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，星港「航空旅遊氣泡」將因應兩地疫情情況調整，如果兩地連續7天無關連本地個案超過每日5宗，「氣泡」將會暫停兩星期，詳情即看：【下一頁】

新加坡航空總裁吳俊鵬表示，歡迎新加坡及香港啟動雙邊「航空旅遊氣泡」，是星港兩地復甦重建與支援航空業上重要的一環，不單為我們可以在安全謹慎的情況下開放跨境旅遊，亦同時為設立其他雙邊安排定下基礎。

為確保乘客及機組人員安全，新航在航程中制定了多項乃疫措施，包括：

每架飛機在飛行前必須經過更嚴格的清潔程序

機組人員將在飛行全程配戴口罩，並會在與顧客互動時帶上護目鏡和在派餐期間帶上手套

向客人提供附有外科口罩、抗菌濕紙巾和消毒洗手液的防疫包等

透過電子科技如電子圖書館（e-Library）替代機上讀物和機上娛樂系統提供的附屬應用程式(CompanionApp) 作遙控等措施

而新航及國泰航空將由11月22日起為「航空旅遊氣泡」的特定航班提供兩地地道風味的「飛機餐」，為期1個月，包括香港點心、豉油雞麵、荷葉飯﹑新加坡蘿蔔糕、椰漿飯等。

TOPick正向國泰航空公司查詢更多有關「航空旅遊氣泡」指定航班的詳細資料，正等候對方回覆。不過新加坡民航局透露部分詳情：

航班編號 11月22日 11月23至29日 11月30至12月6日 12月7日起 CX 734（新加坡 > 香港） - 周二﹑四及六出發 周二﹑四﹑及日出發 每日出發 CX 759（香港 > 新加坡） 有航班出發 資料來源：新加坡民航局

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記者：陳曉瑩