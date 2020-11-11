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【DQ議員】栗戰書稱一致認為決定必要　符合全體中國人民根本利益

政治 15:06 2020/11/11

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全國人大委員長栗戰書主持全國人大常委會閉幕會並發表講話，強調審議通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，是堅持和完善「一國兩制」體系，依法維護國家安全、維護香港特區憲制秩序的又一重要立法。

栗戰書指出，立法會議員是香港特區公職人員的重要組成部分，必須真誠擁護基本法，效忠香港特區，全國人大常委會的決定，符合全體中國人民根本利益，有利維護國家主權、安全和發展利益，有利香港長治久安和繁榮發展，有利香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生。

栗戰書說，要全面準確實施基本法、香港特區維護國家安全法和全國人大常委會的解釋、決定，推進特區本地立法，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保香港公職人員，符合法定條件和要求，維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

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