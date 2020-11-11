【DQ議員】人大常委通過決定　譚耀宗稱並非釋法

全國人大常委會以161票全票，通過關於香港立法會議員資格問題的決定。全國人大常委譚耀宗指，常委會已就《基本法》104條作全面解釋，今次並非再釋法，而是處理4名早前被選舉主任列為不符合參選資格議員，在延任立法會期間不能繼續擔任議員工作。

被問到人大常委會的決定，是否意味有更多現任議員或有機會被取消資格？譚耀宗指不會作出估計，但他認為，常委會的決定，已定出立法會議員如果宣揚港獨，不承認國家在港擁有和行使主權，尋求外國或境外勢力干預特區事務等，一經依法認定後，都會即時被取消議員資格。他認為現任議員應該特別留意有關規定，日後要為自己的行為承擔後果。

至於今次是否確立愛國者治港的標準？譚耀宗認為，人大常委會是強調要全面準確貫徹落實《基本法》，確保特區有關公職人員符合《基本法》104條內要求擁護《基本法》、效忠特區，如果不符合有關條件就會失去擔任議員的資格。

譚耀宗表示，上次人大常委會只處理現屆立法會延任1年的情況，議員資格問題，原定交由特區政府自行處理，但因為特區政府再向人大常委會提出要求，所以人大常委會再就有關問題的處理作決定，定出明確規定，讓特區政府可以有更清晰的執行方法。

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