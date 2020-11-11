中華經典誦讀港澳展演會與內地同步進行　朗讀經典助認識傳統文化

▲ （陳國峰攝）

2020年中華經典誦讀港澳展演會今日（11日）於東華三院黃笏南中學，與天津有關當局隔空同步舉行。中聯辦教育科技部部長蔣建湘、GAPSK 榮譽顧問彭楚夫，香港中華總商會會董彭楚夫及教育局副局長蔡若蓮亦有出席。

蔣建湘致辭時指出，​「中華經典誦讀展演會」展現了中華語言文化的魅力和內涵，有助社會大眾培養文化自覺和文化自信。他又指出，今年的展演會擴大到中、小學參加，並透過網上傳播，增加受眾；希望青少年能籍此樹立健康人生觀。

蔡若蓮指，品讀中華文化經典有助學生培養學生修養，今次活動的朗誦項目，有不少都是傳統經典，希望學生能透過朗誦了解中華文化；又代表香港教育局，感謝內地有關當局舉辦活動。

彭楚夫則指，2020年是個不平凡的一年，受到疫情的肆虐，學校停課，經濟受挫，直到現在學校還是半天上課，沒有完全復課。

今年的中華經典誦讀展演會與時並進，利用線上，線下同步直播和錄播舉行希望透過精彩演出，讓學生領略中華文化經典之美，增強文化自信。

GAPSK語文推廣委員會每年都會與國家教育育部合辦「中華經典誦讀港澳展演會」，組織內地師生來港，為中小幼學生及公眾表演詩文誦讀，書法，歌舞，配音秀等節目，推廣中華文化經典。

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記者：陳梓蔚