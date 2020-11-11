【愛要及時】80歲腦退化媽媽住護老院　女兒自責淚流：沒珍惜跟媽媽過往時光

▲ 女兒自責沒有趁媽媽健康時留下珍貴回憶。

當子女長大，代表著父母漸漸老去，報答親恩也要及時。台灣一名女藝人近日在節目中分享，過往只以金錢作為給媽媽的孝心，直至近年媽媽患上腦退化症，健康每況愈下，入住護老院，她發現手機裡竟沒有一張與媽媽患病前的合照，落淚自責沒有珍惜與媽媽過往的時光。

台灣50歲女藝人梁佑南，近日在節目《命運好好玩》中分享，在媽媽健康時，她不時給媽媽3000、5000台幣（約800至1400港元）孝敬媽媽，而媽媽卻會用這些錢來買東西給子女。

▲ 雖然她想接媽媽出外，但卻無能為力。（facebook圖片）

媽媽只為子女著想

她提及，有一陣子發現媽媽連續數天都準備仙草湯，梁佑南洗碗時發現，媽媽在鋅盤下藏了一大桶仙草，原因是「小孩愛吃仙草」，但雪櫃沒有位，只好找空間存放。

媽媽是好意，但我希望給她的錢，是買她買自己想要的或是自己想吃的，但她把錢都回饋在我們身上。

而當媽媽把錢花光，又不會主動告知，而默默拿自己的戒指、頸鏈等飾品去變賣，買更好的食材、食物給家人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

患腦退化症入住護老院

然而，年邁的媽媽在3年前患上中度腦退化症，更有被害妄想症，會出現攻擊性的行為。梁佑南只得把媽媽送往護老院，每周抽空去探望媽媽。不過，很多次她去探望媽媽，媽媽都表示想出外遊玩，甚至提出去台北玩兩天。

我突然想到，怎麼走，你現在坐輪椅，我沒辦法把你抱到車上，即使有人幫忙抱到車上，如果回家沒有人，我怎麼把你弄下來？我就覺得我沒有辦法帶你出去。

▲ 梁祐南在節目中感觸流淚。（影片截圖）

自責沒有跟媽媽留下美好回憶

梁祐南回想，以往自己有時語氣不好，傷到媽媽的心靈，現在為了彌補，每次去探媽媽都會煮對方喜歡的食物，並會拍照記錄媽媽可愛的模樣。直至有一日，她翻看手機相簿時，突然哭起來，

我手機裡有很多媽媽開心的照片，但沒有一張是媽媽生病之前，我跟媽媽的合照都是在她失智後拍的。媽媽很健康的時候，我為甚麼沒有想到，要跟她很開心的相處，然後去留下很珍貴的回憶。

她非常自責，沒有趁媽媽生病前多相處，現在卻留下了遺憾。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳