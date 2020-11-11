【DQ議員】中聯辦及港澳辦發聲明　稱決定的法律效力和權威性不容挑戰

全國人大常委會宣布，4名立法會議員包括楊岳橋﹑郭榮鏗﹑郭家麒及梁繼昌，被裁定提名無效，即時喪失立法會議員資格。中聯辦及港澳辦即時發出聲明，堅決特區政府根據全國人大常委會決定，依法宣布第六屆立法會議員郭榮鏗等喪失立法會議員資格，強調人大常委會是最高國家權力機關的常設機關，有權對基本法和香港國安法實施過程中，有關憲制性問題作出決定，其法律效力和權威性不容挑戰。

港澳辦聲明指出，此次決定，確立議員喪失議員資格的制度性規定，並明確適用於原定今年9月舉行的第七屆立法會選舉提名期間，被依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。



他們稱，郭榮鏗等已被依法裁定並非真誠擁護基本法、效忠香港特區，而被取消第7屆參選立法會資格，當然也沒有資格在第6屆立法會，繼續履行職責期間延任，這是堅守「一國兩制」原則底線，也是香港社會有識之士的共同心聲，認為這確立了議員一經依法認定不符合擁護基本法，即時喪議員資格一般性規則，

港澳辦稱，有關決定彰顯法治公正與威嚴，任何為攫取政治私利，形容對抗決定，挑戰中央權力和基本法權威行徑，都注定只是一出譁眾取寵、徒勞無功的「丑劇」。他們稱，絕不允許宣揚或支持「港獨」、拒絕承認國家主權、尋求外國或者境外勢力干預，或俱有其他危害國家安全等行為的人登堂入室，這正是愛國者治港原則的基本要求，指港府有必要完善度機制，為落實以愛國者為主體的「港人治港」，提供堅實的制度保障，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

港澳辦又認為，此次決定有利確保立法會在繼續履職期間順暢運作，為特區集中精力提振經濟、保障民生，解決深層次問題創造了良好條件。

中聯辦聲明則稱，這決定是與基本法第104條，以及國安法立法精神一脈相承，都是對「一國兩制」下特區制度的健全和完善。對從政者履行對國家和特區效忠的憲制責任，在制度上劃定了底線、立下了規矩，也為港府開展基本法第104條本地立法工作，進一步提供了法律支撐。

聲明又稱，港府的選舉主任，在原定第七屆立法會選舉提名期間，按照基本法和本地法例，認定12名人士提名無效。根據此次決定，這4人已喪失議員資格，當然也不能在第6屆立法會繼續履行職責期間延任。

中聯辦指，香港是中國的一個特別行政區，愛國愛港是每一名香港從政者必須堅守的政治倫理，也是憲法和基本法的根本要求。「一國兩制」下的特區制度需要在實踐中不斷發展、完善、定型，一些管根本、管長遠的規矩必須立起來。只有堅定地落實中央對特別行政區全面管治權，始終堅持愛國者治港，“一國兩制”才能在正確的軌道上行穩致遠，香港的長期繁榮穩定才能得到根本保障。

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責任編輯：李淇

