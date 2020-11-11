【揚眉女子】兩孩之母任國泰空姐7年遭解僱　落地轉型做親子博客開網店

▲ 兩孩之母任國泰空姐7年的Yuki遭解僱，現開網店闖出新路。

早前國泰航空大規模裁員，5,300名香港員工痛失飯碗，不少人感到前路茫茫。在國泰任職空中服務員達7年的Yuki亦不幸被解僱，育有一子一女的她，沒有因為失業而灰心，更決意追夢當博客，並發展網店事業，希望闖出另一片天。

本身修讀酒店管理的Yuki，大學畢業後從事商業服務及市場推廣工作，更升至經理級，婚後才決定轉職空中服務員。以前她自覺是溫室小花，很依賴別人又不夠獨立，完全沒想過會做空姐。不過她因為做OL很少時間與丈夫相處，辭職後見到國泰聘請空姐，於是試試投考，丈夫及家人也很支持。本來只打算做1年，當見識一下及磨練自己，結果一做就做了7年。

▲ Yuki任職國泰航空空中服務員7年，飛過50多個目的地。（相片來源：被訪者提供）

自知空姐苦與樂

Yuki對第一次坐上員工座位、飛第一次短途及長途機仍然記憶猶新。

與一班要好的同事一起出發、一起觀光，固然開心，知道自己在飛機上有一份重要的責任，也令我感到相當振奮。

當空姐能周遊列國，是很多人羨慕的筍工之一，Yuki也很享受四處飛，曾遊歷了50多個航點，既喜歡歐洲和杜拜，也愛熱帶地方，如泰國及新加坡。跟不同同事相處、跳出自己的舒適區，也是她學習、探索及成長的機會。

有正必有反，做空姐要克服時差及疲累、與家人別離及隨機應變等，難度極高。每次飛都有不同的同事、乘客及目的地，所以每次都是一個新嘗試及挑戰：

做空姐在體能上及心理上，狀態都要很fit，要將所有私人事情放下，與同事努力合作，完全投入並全神專注地服務乘客。很多人不了解空姐的工作，就說閒言閒語，其實我們背負着全機人的生命安全，亦做足專業訓練，不是別人口中的侍應。

▲ Yuki當空姐時不時飛歐洲。（相片來源：被訪者提供）

空姐媽媽難同時兼顧

後來Yuki懷孕，暫時調往辦公室工作，在兒子半歲時才復飛，她發現平衡家庭及工作相當困難。小朋友成長得很快，需要媽媽的照顧及陪伴：

試過有一次飛長途，兒子半夜醒來找不到我而大哭，結果爸爸要拿着我的相片安撫兒子。自此以後，我也盡量選擇飛一些短途機，偶爾才飛一次長途，珍惜與他相處的時間。

今年疫情爆發令航班減少，收入大減，但為了安全起見及家人着想，Yuki也決定放無薪假直至年尾。另一方面，因為停課，她遂將全副心神放在家庭上，照顧及教育子女。

作為一個媽媽，時間很寶貴，雖然很喜歡這份豐富人生的工作，但如果經常飛，對自己及兒女來說又太奢侈。所以我一直很掙扎及難以取捨：應不應該辭職當全職媽媽？本來也有想過兒女長大後，有機會重返空中，現在被裁員雖然不捨得，但也鬆一口氣，像上天替我作出了選擇。

▲ 丈夫任職泰拳教練，一家四口現時有更多時間相處。（相片來源：被訪者提供）

全職媽媽當親子博客

眼見很多真心熱愛飛行的同事被裁員，又回憶起以往跟同事一起作戰的時光，Yuki也感到很不快樂。折翼後，她收拾心情，為自己及子女未來作打算。數年前，她開設了「空姐媽媽與小石頭」專頁，記錄小朋友成長時光及育兒感受，也寫寫自己在工作中及旅途上遇到的人和事，成就了現在的機會。

Yuki希望兼顧照顧小朋友的同時，亦能發展自己的事業，打算進修創業課程，並學習自己喜歡的手工藝，令自己有一技之長。除了繼續經營專頁外，也打算開設售賣親子用品的網店。

做了媽媽後，不一定要放棄自己的人生，也能追求自己的夢想，積極向個人興趣發展，創造一番事業。

▲ 作為兩兒之母，Yuki現時將將他們放在首位，親自陪伴及教育。（相片來源：被訪者提供）

記者：張頌婷