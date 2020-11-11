【DQ議員】民建聯：民主派總辭是挑戰人大常委會權威　經民聯盼匡正立會秩序

▲ 民建聯表示支持全國人大常委會決定。（資料圖片）

港府宣布，根據全國人大常委會決定，4名立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格。民建聯、經民聯、自由黨、工聯會對人大常委會決定表示支持。

民建聯指，郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、梁繼昌4人曾游說或支持美國立法制裁香港，干預中國內政和香港事務，嚴重損害國家和香港利益，沒有資格擔任立法會議員。經民聯亦指出，近年部分立法會議員無所不用其極地擾亂立法會秩序，大量涉及民生福祉、發展經濟的議案被無理拖延，又尋求外國或者境外勢力干預香港事務，「這些行徑，嚴重損害香港社會整體利益，甚而危害國家安全。」

民建聯認為，人大常委會作出決定，排除危害國家及香港利益的人士擔任立法會議員，有助維護國家安全和利益，維護香港社會穩定，確保「一國兩制」始終沿著正確方向發展，相信決定有助立法會恢復秩序，有助特區政府有效落實各項經濟復甦及民生改革的政策。

經民聯指出，人大常委會有關決定劃定了底線，立下了規矩，有利於匡正香港立法會秩序，有利於保持香港長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」行穩致遠，期望立法會之後能重新聚焦應對疫情、振興經濟、改善民生。

自由黨表示，人大常委會決定，不單處理了因現屆立法會延任而產生的議員延任資格問題，有關決定亦適用於日後類似的情況，為完善機制指明方向。認為決定合憲、合法、合理。

工聯會認為，人大常委會的決定合憲合法，明確規矩底線，明確作為議員所應符合的政治倫理，正本清源，撥亂反正，定能讓香港的政治、經濟、民生、法治重回正軌。

另外，對於民主派早前提出總辭，民建聯指，此舉反映他們無視及挑戰全國人大常委會的權威，執意對抗中央，破壞「一國兩制」，無意認真履行立法會議員的職責，對他們的行為予以嚴厲譴責。工聯會則指，反對派議員威脅要「總辭」，說明他們堅決「攬炒」的本質，鐵心與特區、與中央對抗。

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責任編輯：林曉君