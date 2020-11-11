會計師警署外圖縱火認刑恐　控方拒接納官質疑不符合機制

▲ 會計師涉於警署外以天拿水淋報紙，今於區域法院承認刑事恐嚇罪交替控罪，企圖縱火罪獲撤銷。(經濟日報資料圖片))

56歲會計師疑去年8月15日在元朗警署外將天拿水淋向報紙碎及自己身上，被律政司起訴企圖縱火，及交替控罪刑事恐嚇罪。涉案會計師今（11日）於區域法院承認交替控罪，惟控方不接納認罪，法官反駁不符合機制，指須接納認罪及毋須考慮另一控罪。控方索取律政司指示後，申請將企圖縱火罪存入法庭檔案。法官不解，指不明白為何要留下尾巴，對控方指「今日放唔低，第二日都唔會放得低」；最終撤銷企圖縱火罪。

被告劉少華（56歲）被控1項企圖縱火，控罪指他於2019年8月15日元朗警署外企圖用火損壞警署1個鐵閘；及1項刑事恐嚇罪，為上述控罪的交替控罪，指被告於同日威脅駐守元朗警署警員會使他們受人身傷害，使駐守警員受驚。

案件原定今天開審，被告今承認交替控罪，惟不獲控方接納，並欲就企圖縱火罪展開審訊。法官反駁不符合機制，指如果能滿足控罪基礎，法庭須接納認罪及毋須考慮另一控罪。法官一度休庭，讓控方向律政司索取指示。

控方其後接納被告認罪，但申請將企圖縱火罪存入法庭留檔。法官表示不解，指技術上而言，律政司日後可以重新申請起訴該控罪，不明白為何要留下尾巴。

控方再索取指示後，指不提證供起訴企圖縱火罪，再度遭法官質疑，指這樣被告再面對起訴的可能性依然存在，形容控方對企圖縱火罪有情義結，指「今日放唔低，第二日都唔會放得低」；最終撤銷企圖縱火罪。

案情指，被告案發當日在元朗警署鐵閘外被警員看見，警員截停搜查被告，當時被告身上有天拿水味，而被告背包及內裏1條短褲亦有天拿水味。警方另在警署鐵署外帶天拿水味的報紙碎，及在附近草叢發現1個散發天拿水味的膠樽及2個打火機。

警誡下，被告表示「我淋啲天拿水係想嚇下啲警察，等啲警察唔好對啲學生咁惡」，被告承認將報紙碎放在鐵閘外，但指自己沒有意圖點火，並否認草叢的2個打火機屬於自己。

案件押後至星期五（11月13日）聽取辯方求情，期間被告須還柙。

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記者：王仁昌