【新店開幕】全球首家La Prairie House登陸中環　一次過體驗魚子精華及晳白緊緻等四項修護系列

▲ 全球首家La Prairie House將於11月12日登陸香港！（相片由La Prairie提供）

瑞士奢華護膚品牌La Prairie宣佈於香港開設全球首家La Prairie House，將於11月12日進駐中環皇后大道中H QUEEN’S，設計打造仿如置身家中的品牌府邸，大家在充滿藝術氣氛的環境下體驗更高層次的護膚享受。

La Prairie House設於香港皇后大道中80號的H QUEEN’S，身處La Prairie House的每一刻，貴賓將由La Prairie House經理陪同體驗，並配合先端數碼設備一同探索，認識這品牌。

進入La Prairie House，首先進入THE FOYER，了解品牌里程碑，再到圍繞一個私密的休息區域的接待空間THE SALON，欣賞不定期地轉換的藝術。然後到THE ATELIER，試驗、觸摸和觀察La Prairie的產品。最後，到私人空間THE RETREAT試用或進行護膚療程。

享受The Art of Beauty護理

La Prairie House體驗之旅的高潮所在是專屬貴客於安靜寧謐的私人空間THE RETREAT，享受The Art of Beauty護理 —— 四項獨家修護方案，每項均圍繞著La Prairie尊貴的修護系列而精心研創，包括魚子精華系列、魚子晳白緊緻系列、稀世鉑金系列及活細胞晶瑩亮膚系列。

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責任編緝：王芷瑩