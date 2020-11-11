【過勞死】曾連續10日工作超過22小時　31歲大廈保安員疑過勞猝死

▲ 台灣一名31歲大廈看更疑過勞猝死。

保安工時長，健康易亮起紅燈。去年台灣一名31歲大廈看更，凌晨當值期間突然暈倒，兩個小時後才被送院，最終不治身亡。家屬發現死者生前曾連續工作10日，每天工時長達22.5個鐘，質疑他屬過勞死，將入稟追討。而保安公司回應指，死者死因與工作無關。

綜合台灣傳媒報道，在南投一幢大廈任職保安的31歲李姓男子，疑連日當值導致過勞，去年9月24日凌晨4時多在保安室內倒地，延至清晨6時多被送院，在深切治療病房留醫5天後宣告不治。

從最近公開閉路電視畫面可見，死者當日如常當值，起初可見他似乎身體不適，一時抓頭，一時伸手舒展。及後他開始彎腰站起，但似乎力有不逮，倚附在桌子旁邊，要按著枱面勉力站起，再步履蹣跚地走到桌子對面，最終重摔癱倒在地。

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自測過勞12大徵兆

如何判別是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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經醫院診斷，李姓男子的死因是高血壓引起顱內出血，但家人表示男子並無高血壓病史。而翻查死者生前當值記錄，發現他在去年6月，曾試過連續10日每天當值22.5個小時，又指他每月工作176小時，比平均時數多64小時，質疑他是過勞猝死。

死者母親控訴，兒子是在去年9月24日暈倒送院，但一直到同月29日死亡當天仍有上班簽到紀錄，懷疑公司做法有問題。她又感嘆兒子突然離世，連遺言都來不及交代：

莫名其妙就沒有了，我連跟他講最後一句話都沒有。

涉事保安公司表示，死者其實未有連續10天上班達22.5小時，至於打卡記錄問題，公司指有可能是現場人員貪方便，也有可能是填寫錯誤。至於漏發的加班費，公司表示會補發給家屬。

死者母親認為，公司「預先打卡」的說法不合理，亦不滿管理層推卸責任，會向當地法院入稟追討賠償。

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責任編輯：羅嘉欣