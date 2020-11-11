疫情下更看重CV質素　專家揭求職者最大錯誤

▲ 職涯規劃專家Amanda Augustine直言，在新冠肺炎大流行期間，尋找工作的人數飆升，求職者之間的競爭更為激烈，有效及吸引的履歷變得更加重要。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐的情況下，各大產業受到衝擊，不少公司都節流，變相新職位供不應求，求職就更加困難。外國求職網站Top Resume的職涯規劃專家Amanda Augustine直言，在新冠肺炎大流行期間，尋找工作的人數飆升，求職者之間的競爭更為激烈，有效及吸引的履歷變得更加重要。

據外國網站CNBC報道，Augustine指現時不少公司總會收到無數份履歷，為節省面試時間，公司都會透過履歷先篩選求職者。因此要在在眾人中突圍而出爭取面試機會，求職者必須「執靚履歷」。

Augustine強調，現時很多求職者為貪方便漁翁撒網，會把相同的履歷申請所有工作，而這卻是最大的錯誤。她解釋，受到新冠疫情影響，不少人申請的工作比平時更多，當中包括一些偏離原先工作領域的工作。但若求職者將非相關的工作經驗寫在履歷，或令招聘人員認為他們並非有意去求職，像是僅在尋找一些替補方法，誠意度不足。

她建議，針對不同工種，在編寫履歷時應進行一些調整，創建不同類型的經歷版本，向招聘人員展示其工作經驗與現時申請的工作有何相關，才有機會獲聘的可能。

與此同時，TopResume在8月至9月向334間公司的人力資源管理人員進行調查，發現若求職者具備五種技能，當中包括：適應性和靈活性、溝通、批判性思考及解決問題的能力、團隊合作、及時間管理技能，會愈受招聘經理的青睞。

因此，Augustine建議，求職者應在履歷上，用3至5句說話概括能勝任應徵職位的原因、以及過往如何運用技能去創造成績等，效果將會更好，受聘機會也增加。

責任編輯：曾曉汶