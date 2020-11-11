中大學生會辦衝突周年展　校方稱將拆除違規展品

▲ 中大學生會今日起舉辦衝突一周年相展。（中大學生報圖片）

反修例事件中，示威者在去年今日（11月11日）於中大與警方爆發激烈衝突。中大學生會及書院學生會今日起為期一星期，在文化廣場外舉辦「中大保衛戰」相片展覽，同時亦有在港鐵大學站入口及校巴站附近展出相片。

中大校方就發聲明回應，表明會拆除所有違規展品，亦對展覽中的偏頗描述表示極度遺憾。

中大校方：將盡快拆除港鐵站展品

中大校方就回應展覽指，部分展品在大學站入口及校巴站附近展出，該位置並非指定的展覽範圍，違反大學守則。儘管大學職員在展覽前多次與活動舉辦者溝通，重申校園內所有活動及展覽必須遵從大學既定守則，絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，亦清楚說明舉辦展覽的風險及對大學社群的影響，惟活動舉辦者在未經批准的地方作展覽，經保安人員現場勸籲後仍然堅持有關行為，

大學會盡快在適當時候採取行動移除所有違反大學守則的展品，將有關展品拆除，並會根據既定的紀律程序處理。

中大校方：已移除未經許可懸掛的橫額 如執法人員依法行動校方需配合

此外，中大指出校內多處被塗鴉和未經許可懸掛橫額，可能影響途人安全。相關行為可能構成刑事毀壞及觸犯相關法例，大學對此等破壞及不負責任行為深表遺憾並予以譴責，已即時移除並會按既定紀律程序處理。

中大重申，大學成員在進行活動或發表意見時，必須理性，互相尊重及遵守法律，絕對不容許任何違法及破壞大學聲譽的行為，如有違反必將嚴正處理。文化廣場乃大學授權學生會管理，學生會在尊重個人表達之同時，亦得同時保障其他人權益不受影響，一旦出現不合規的行為和活動，大學有責任亦有權利禁止有關活動，以保障大學及全體成員的福祉。

假如執法人員按法例需要進入校園調查和採取行動，大學亦有責任配合。

中大校方：展覽描述偏頗 校方極度遺憾

中大最後指，去年11月於中大發生的事件影響廣大的大學持份者及市民，事件源於有人向公路及鐵路投擲雜物，導致交通癱瘓，大學當時已對此等危害人命的不負責任行為，予以強烈譴責。校園後來更被蒙面人士大規模破壞，大學上下付出了很大的努力才得以復修創傷。

對於展覽舉辦者將事件作出偏頗的描述， 大學表示極度遺憾。

展覽主辦方：校方反應與事前有反差 或因受到壓力

中大學生會幹事會臨政主席區倬僖則回應校方聲明指，校方的反應出乎意料，校方於展覽舉行前亦多次致電以「關心」情況，當時校方並無展現出現時的反應，他認為校方行為有反差，或因受到壓力所致。

他表示，舉辦展覽之原意為作出回顧，希望公眾可以繼續關注事件，大學新生亦能對事件有所了解。但他明言，對現況感到擔心，認為言論自由被收窄的情況非常明顯，擔心未來自由會進一步被收窄。

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責任編輯：陳梓蔚