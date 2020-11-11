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【DQ議員】林鄭：提請決定與民主派拉布無關　稱8月起已思考DQ問題

政治 16:30 2020/11/11

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特首林鄭月娥。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥今日召開記者會，交代全國人大常委會「DQ」4名民主派立法會議員的決定，稱是自己提講國務院，要求人大常委會就議員資格的問題作出決定。她否認推翻７月時稱，即使4人被選舉主任DQ，也不代表可以隨意不讓他們繼續擔任議員的說法。

她指出，香港目前的確無本地法例及條件，自行處理有關延任立法會議員資格的問題，作為特首要體現承擔，故決定再次提請國務院出手，「這同我早前講沒有矛盾，因為我真的不可以隨意（取消議員資格），一定要交返一個有權力可以從憲制層面解決問題的機關處理。」

林鄭又稱，「若無法自行處理而不處理，是不負責任的態度」，提出請求是因自己作為特首，需要為整個特區負責，包括立法機關。她認為，當時有4位議員已被選舉主任認定是「不擁護、不效忠」，但未來一年仍會坐在立法會中，「好似不合邏輯，又自相矛盾，亦不符合政治倫理」，即不符合104條要求就職的議員都是要擁護基本法，效忠香港特區。

林鄭又強調，今次提請的決定不是因為民主派拉布，指上周訪京期間全部都是處理經濟問題，以及爭取中央支持大灣區發展，強調是由8月11日開始已思考有關問題。

【DQ議員】民主派或總辭　林鄭稱立法會不可能成橡皮圖章

【DQ議員】林鄭：全國人大常委會今次決定對建立愛國者主體體制意義重大

對於為何七月提請人大決定延任立法會的時候，無就議員的資格一拼提請，她稱，原因是「當時仍未研判個別議員，是否仍有資格以第6屆立法會議員的身分返回立法會」，強調當時是聚焦處理真空期的問題，所以無處理到去留的問題，惟去到這一步她才要看如何處理議員資格，「往往有時不是一步到位，是要按步就班，先處理繼續履行職責的問題，然後見到又有一些問題，我們就處理」。

對於今次４名議員因參選第7屆立法會選舉被DQ，導致第6屆的延任議會也喪失資格的決定，是否意味著他們已被終生剝奪選舉權，林鄭則稱，除了違反國安法，並經法院裁定達反國安罪行，否則無一個法例可以終生剝奪選舉權，又強調法例只規定辭職的議員，六個月內不能參選，故民主派他們下屆若再被提名，將會就由選舉主任按證據及法律決定是否符合資格。

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記者：李淇

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