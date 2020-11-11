【新冠肺炎】浸大女學生潛伏期間遊遍港九新界　曾2度staycation及美容和看牙醫

▲ 浸大女學生潛伏期間遊遍港九新界。

浸會大學今日（11日）有一名體育、運動及健康學系的23歲女學生（個案編號：5398）感染新冠肺炎。患者在11月5日開始發病，同日及11月7日求醫，最後一日上學是11月3日，浸大指該學生在最後一日上課日曾到飯堂，期間有佩戴口罩。

該名女學生住屯門鄉事會路18號明偉大廈，她11月5日發燒，同日及11月7日向私家醫生求診後，於11月8日較晚時間交回樣本瓶，及後確診。她潛伏期和傳染期（11月4日至5日）均有到北角海尚萃酒店staycation；另外潛伏期間（10月30日至31日）曾到帝京酒店staycation。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名女學生於10月30日於帝京酒店staycation，期間共有10多名朋友共處一室。11月4日於北角海尚萃酒店staycation，則是與5名朋友留宿。

該名浸會大學學生在潛伏期和傳染期期間，亦有出入各區的跆拳運動場，如深水埗體育館、長沙灣保安道體育館、順利邨體育館、黃竹坑One Island South跆拳道青道館等等、跑台山英皇道155至157號六合商業大廈等等；10月8日亦曾到過妙法齋廚用膳。

她亦曾在11月5日，曾到旺角中心看牙醫，11月4日曾到屯門置樂花園美容。

張竹君指，該名女學生看牙醫時並無不適，惟當她打算乘車到美孚時感到不適，遂轉而求醫。

該學生曾於教學與行政大樓及賽馬會中醫藥學院大樓兩間課室上課，校方已關閉大樓，而所有在這兩間課室上課的科目將轉成網上教學，直至另行通知。據悉，部分同學須隔離未有徵狀。

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記者：陳梓蔚