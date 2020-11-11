【熱血合唱團】劉德華為演指揮家苦練3個月　華仔逆境發放正能量：努力成為自己的那道光

▲ 劉德華在《熱血合唱團》中做指揮家。

由天王劉德華監製及主演、《五個小孩的校長》導演關信輝合作的電影《熱血合唱團》將於11月底上映。劉德華今次飾演音樂指揮家嚴sir一角，與33位年青演員拍攝，他就表示很有青春活力。

《熱血合唱團》是2015年大熱電影《五個小孩的校長》導演關信輝的新作，劉德華憶述指與導演會有是次的合作，也是源於當年他與《五個小孩的校長》中的小孩一同出現在金像獎，導演看中他很有親和力，很適合與小孩或年青人演戲，於是製作了另一部關於年青的人作品《熱血合唱團》，並邀請他參與。

劉德華表示今次在電影中演的嚴sir本打算由素人出演，不過在導演和劇組說服之下，劉德華終於答應演出指揮家一角。

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▲ 劉德華被讚很親切。（網上圖片）

劉德華花3個月練習做指揮

劉德華為了演出指揮家這個角色，更與「兒童合唱團」的指揮家進行了3個月的練習。他指：「做指揮家的表達與溝通方式比較重要，在現場時都有與其他人找合適的方向去演出，雖然是很難但很開心。」

今次與一眾年輕新演員合作，劉德華稱感受到青春活力，與他們在一起也很有存在感，故很享受拍攝。

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他又憶及中學時雖然都有唱歌的經驗，但就沒有想過參加合唱團，也沒想過要做歌手，對唱歌的興趣也是在唱歌後培養，更是愈唱愈喜歡，至現時其實不論新或舊歌都會聽和唱。

劉德華也為電影手寫一封家書，寄籲年青人在成長路途中即使有挫敗，也不要放棄：「如果沒人給你那道光，你就要努力成為自己的那道光。」