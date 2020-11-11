【新冠肺炎】新增3宗本地個案全部源頭不明　涉浸會大學學生、石門偉達中心項目經理

新冠肺炎疫情未止，本港（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署署長陳漢儀醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代疫情。

陳漢儀指，新增的3宗本地個案中全部為源頭不明個案，有關個案詳情如下，

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記者：郭家穎