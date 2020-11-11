【新冠肺炎】新增3宗本地個案全部源頭不明 涉浸會大學學生、石門偉達中心項目經理
社會 16:45 2020/11/11
新冠肺炎疫情未止，本港（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署署長陳漢儀醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代疫情。
陳漢儀指，新增的3宗本地個案中全部為源頭不明個案，有關個案詳情如下，
- 第5391號個案，為76歲男士，無病徵患者，退休人士，葵盛西邨第9座，11月9日入醫院做篩查是發現為陽性個案，CT值比較高為40，病毒量不高，相信較早之前為確診個案。個案日常通常去到荃灣公園或登打士街公園，自己一個坐，曾經去過旺角金苑酒家。
- 第5398號個案，為23歲女士，11月5日發病，浸會大學學生，相信潛伏期到及傳染期大約接觸逾十多名人士。其最後上課日為11月3日，住新界屯門屯門鄉事會路18-20號明偉大樓，11月5日發燒看私家醫生後確診，平時潛伏期到及傳染期都有到酒店留宿；曾到旺角中心看牙醫，個案詳情即睇，【下一頁】
- 第5399號個案，為44歲男士，11月6日發病，為的士司機。住於荃灣與家人同住全·城滙7座，石門偉達中心公司項目經理，公司內有7人，全部將到檢疫中心。經常到石門偉達中心進餐，包括狀元橋米線、台豐台灣美食。11月6日開始喉嚨痛，流鼻水曾與朋友到西貢BEACH CLUB喝酒、晚飯亦都會到，晚餐常到荃灣天地米線陣。晚飯會去荃灣的米線陣吃飯，亦到過如心海景酒店中菜廳。
浸大體育系學生確診，詳情即睇，【下一頁】
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記者：郭家穎