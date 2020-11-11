【逃獄兄弟】跟柏天男同談娛圈血淚　張繼聰曾覺走投無路：30歲後才有自信

▲ 張繼聰、柏天男合作《逃獄兄弟》憶起入行經歷。

張繼聰從歌手轉至電影界後，發展機會更多，近日夥同另一型男柏天男（Adam）合作新戲《逃獄兄弟》，合演絕境中患難友情。《監獄風雲》發哥講過，監房內就像一個動物園，有獅子老虎豺狼；外人看娛樂圈，何嘗不是一個五光十色的大觀園，身處其中的張繼聰，以及演戲初哥柏天男，又會飾演哪一種動物？

《逃獄兄弟》就像大部分的監獄片，都由一個新丁的角度去看牢獄世界，柏天男正是這個監房新人，慘受欺凌、迫壓，幸有張繼聰演的善良而圓滑的監房前輩帶領，在失去自由的牢房漸，尋找剩餘的人生和尊嚴。

▲ 張繼聰、柏天男均表示很喜歡演員工作。（攝影：湯炳強）

柏天男：澳洲讀書時常受欺凌

對於被欺凌，柏天男深有共鳴。由模特兒轉到演員的他，自小在澳洲讀書，曾體會遭受歧視的情況。Adam憶述：「那時候在澳洲住的城市，華人只佔0.01%人口，讀書時常成為被欺負的對象，經常被人扔石、奚落，正正就像新戲裡的角色，就算你不埋堆、不生事，一樣會被人欺凌，故童年好想離開這個地方。」

當時的柏天男也很想身邊出現能幫助自己的人，無奈只能獨自面對校園欺凌，也成為他成長期難以忘懷的回憶。

張繼聰回想入行初期，也曾受負面新聞困擾，而感到孤立無助。「每個人都總會遇到挫折時候，感到無路可走，一是選擇了斷，一是就要面對，就好像失戀,即使晚晚有朋友陪伴安慰，最後都要你去獨自面對，直到可以振作為止。」

他憶述當年自己也是這樣去度過低潮：「正因為感到退無可退，才可以在絕地中找到突破位，若果當年有人去幫你，反而就沒有了這個歷練。」阿聰慶幸，在30歲後更有自信，再沒有入行時的患得患失。

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▲ 柏天男戲中演監獄新丁，備受欺凌。（劇照）

張繼聰：30歲後才有自信

若娛樂圈是一個動物園，阿聰形容自己是一隻鷹，愛藏匿在山頭，覓食時才出動。「以前讀演藝學院時，同學們都愛去唱K去飲酒，那時已覺不適合自己，我更享受跟一兩個好友談天交心，感到關係會更深入。」

張繼聰入行也不喜應酬，卻不會感到會蝕底。「因為我從來沒著數，故不能比較有否蝕底！」他笑道 :「我信演員始終要靠能力，觀眾才會記得你的作品，若因為跟某些人有關係才有工作，事件好像複雜，不如簡單，成功與否都是靠自己，就算你跟我好熟，但工作不適合的，也不用找我。」

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柏天男則形容自己在這行如一隻好學的馬騮，雖然身邊很多猛獸，依然對世界充滿好奇。「可能外表關，無論在澳洲或是返到香港，很容易惹人誤會，常有人以為我過份熱情，所以在這行首要學會人際溝通，自己也正在摸索，而電影圈很適合我，可透過工作去證明自己」

張繼聰同樣由歌手過度演員，亦感拍電影定位最感適合。「事實本來做舞台劇出身，再去做歌手，唱歌時被指是演員轉行，到電視台又被指歌手去拍劇，一直沒有很確實身份，直至在電影圈才找到定位。」

他坦言，做演員一定比歌手辛苦，常要日曬雨淋，沒有歌手的受保護：「演員可以令人更堅強，反而因此對唱歌再沒有壓力，抱著去玩的享受心情。」

▲ 張繼聰柏天男在電影圈各自找到定位。（攝影：湯炳強）

髮型：Jobbylee@Leighton Aveda（張繼聰）、DY@ salon de Lotus（柏天男）

化妝：PinkyKu（張繼聰）、Rainbow @ Annie G. Makeup （柏天男）

場地：JAS Party&Studio

記者：區家歷