【2020聖誕節】T.O.P聯乘人氣漫畫「賤人新世紀」聖誕爆笑登場　消費可換全港獨家Cheap Century Figure精品

位於旺角的吃喝玩樂潮點T.O.P This is Our Place將與本地人氣漫畫「賤人新世紀」合作,於今個聖誕打造主題活動。人氣角色大麻成將會以「A-Lad-Lin」Lin神造型爆笑登場,實現大家的聖誕和新年願望。

今次活動是首次齊集「賤人新世紀」多個角色的大型商場活動,除了商場內的一系列打卡熱點外,活動亦會於線上推出IG 遊戲、獨家WhatsApp 貼圖,並會不定期送出小禮物回饋粉絲。

▲ 「賤人新世紀」聖誕造型角色。(商場提供)

活動期間,T.O.P This is Our Place會推出一系列消費換領精品,當中包括全港獨家的Cheap Century Figure公仔、大麻成藍白間條boxer及Cheap Century紙牌遊戲等。

同期,多間新餐廳亦將於12月進駐商場,包括位於B2層美食廣場的「Food Yum」、地面層的人氣台灣茶飲店「一芳台灣水果茶」,以及4樓新開設的 「Yagihashi八木橋日式燒肉」及主打泰式Fusion、本地人氣食店「Little Vegas」及為食龍的姊妹店「No Money So Lonely」。於商場消費滿指定乘金額,更可換領$20 搵食現金券。

T.O.P x Cheap Century呈獻「大麻成『燈』陸T.O.P」

日期:2020年11月27日至2021年1月31日

地址:旺角彌敦道700 號T.O.P This is Our Place

記者:胡麗珊