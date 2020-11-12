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【2020聖誕節】T.O.P聯乘人氣漫畫「賤人新世紀」聖誕爆笑登場　消費可換全港獨家Cheap Century Figure精品

親子好去處 12:47 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

人氣角色大麻成將會以「A-Lad-Lin」Lin神造型爆笑登場，實現大家的聖誕和新年願望。(商場提供)

位於旺角的吃喝玩樂潮點T.O.P This is Our Place將與本地人氣漫畫「賤人新世紀」合作，於今個聖誕打造主題活動。人氣角色大麻成將會以「A-Lad-Lin」Lin神造型爆笑登場，實現大家的聖誕和新年願望。

今次活動是首次齊集「賤人新世紀」多個角色的大型商場活動，除了商場內的一系列打卡熱點外，活動亦會於線上推出IG 遊戲、獨家WhatsApp 貼圖，並會不定期送出小禮物回饋粉絲。

「賤人新世紀」聖誕造型角色。(商場提供)

活動期間，T.O.P This is Our Place會推出一系列消費換領精品，當中包括全港獨家的Cheap Century Figure公仔、大麻成藍白間條boxer及Cheap Century紙牌遊戲等。

同期，多間新餐廳亦將於12月進駐商場，包括位於B2層美食廣場的「Food Yum」、地面層的人氣台灣茶飲店「一芳台灣水果茶」，以及4樓新開設的 「Yagihashi八木橋日式燒肉」及主打泰式Fusion、本地人氣食店「Little Vegas」及為食龍的姊妹店「No Money So Lonely」。於商場消費滿指定乘金額，更可換領$20 搵食現金券。

位於旺角的吃喝玩樂潮點T.O.P This is Our Place將與本地人氣漫畫「賤人新世紀」合作，於今個聖誕打造主題活動。(商場提供)

T.O.P x Cheap Century呈獻「大麻成『燈』陸T.O.P」

日期：2020年11月27日至2021年1月31日

地址：旺角彌敦道700 號T.O.P This is Our Place

記者：胡麗珊 

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