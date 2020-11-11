【新冠肺炎】5名住不同區的士及復康巴士司機初步確診 　衞生署署長陳漢儀：疫情再響警號

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新冠肺炎疫情未止，本港（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署署長陳漢儀醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代疫情。

新增3宗本地個案全部源頭不明，詳情即睇：【下一頁】

張竹君指5宗初步確診或不確定個案，其中有4名為的士司機，另一位為無障礙復康巴士，衞生署署長陳漢儀指今日有約20宗初步確診或懷疑個案，包括有5名司機，對疫情是一個警號。

77歲男的士司機，有發燒，居深水埗凱麗邨凱輝樓，11月8日咳取樣本後交回美孚，太太於11月5日亦有不適，已安排到醫院做檢測，平日於黃金商場或荔角村交更

63歲的兼職士司機，住西營盤，最後上班日為11月9日，11月7日曾與家人5至6人往百樂潮洲酒樓

69歲男住上水，的士司機，星期1、3、5於大圍交更，平日會到上水天光墟買菜，常做運輸署檢測，是次已是第六次

68歲男士，居於元朗青山公路博圍村，與包租人同住，因是退休人士已有一段時間沒有開車，近期未接觸乘客

47歲男，無障礙復康巴士，11月10日為最後上班日，住火炭，為無病徵，主要車程在東九龍從九龍到啟田道聯合醫院

張竹君指各區都有感染來源不明個案，且的士司機去不同地區。港大分析指，安老院如國寶之家群組個案，與之前第三波個案有關，但十月中個案的梅窩staycation群組，為同一組基因排序 ，新一種病毒株，而最近將軍澳和東涌個案亦為該新病毒株，當局將做基因排序。

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記者：郭家穎