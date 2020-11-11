【新冠肺炎】5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診 　衞生署署長陳漢儀：疫情再響警號

▲ （資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，本港（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署署長陳漢儀、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代疫情。

新增3宗本地個案全部源頭不明，詳情即睇：【下一頁】

張竹君指5宗初步確診或不確定個案，其中有4人為的士司機，另一人為無障礙復康巴士司機。陳漢儀指今日有約20宗初步確診或懷疑個案，包括有5名司機，對疫情是一個警號。

77歲男的士司機，有發燒，居深水埗海麗邨海暉樓，11月8日咳嗽，在門診取樣本瓶後交回美孚中心，檢測後初步陽性，太太於上周四(5日)亦有不適，已安排到醫院做檢測，平日於黃金商場或麗閣邨交更。個案潛伏期多留在家，其病毒CT值是15至17左右，相信是發病初期。

63歲的兼職士司機，住西營盤，最後上班日為本周一，上周六曾與家人5至6人往百樂潮洲酒樓

69歲男子，居上水，的士司機，星期一三五於大圍交更，平日會到上水天光墟買菜，有6次運輸署檢測，對上一次為上月30日，呈陰性，但最近一次檢測顯示感染。

68歲男子，居於元朗青山公路博圍村，與包租人同住，因是退休人士已有一段時間沒有開車，近期未接觸乘客

47歲男子，工作為駕駛無障礙復康巴士，本周二為最後上班日，當中經檢測計劃找到，住火炭，為無病徵，其駕駛的復康巴士主要往來九龍啟田道至聯合醫院及東九龍健康中心，及港島柴灣興華邨至東區醫院等，平日則主要接載保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎