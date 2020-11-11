太古城第六期以價單形式推227個車位　入場費190萬元起

▲ 太古城第六期227個車位，將以價單形式推售。（資料圖片）

太古地產早前宣布拆售太古城第六期227個車位，月初結束招標。太古地產稱反應理想，決定以價單形式推售，車位單價由190萬至270萬元；雙連車位（套裝車位）介乎340萬至440萬元。

太古地產稱，太古城第六期車位招標已於2020年11月2日結束，今次招標獲得超額認購，無論標書數量還是價格均非常理想。有業主希望購買不同層數的車位，以及容許業主購置多於一個車位等。公司決定以價單形式推售第六期全部227個私家車車位，並優先供第六期業主、尤其是於10月13日至11月2日期間遞交招標文件的業主選購。

該批車位單價，介乎190萬至270萬元；雙連車位（套裝車位）介乎340萬至440萬元。太古地產稱，新安排除給予業主更多車位選擇外，亦提供充裕時間，讓現有車位用戶及日後的準業主，在過渡期內取得聯繫。而今次出售不包括電單車車位。

銷售安排及揀選程序分為三組：

A組別–早前遞交招標文件的第六期業主，11月17日可選購

B組別–有意購買兩個或不多於3個車位的第六期業主，可享有2%折扣優惠

C組別–有意購買1個車位的第六期業主

太古地產稱，公司已將最新銷售安排及價單，以書面形式致函通知太古城第六期所有業主。