【新冠肺炎】各區出現感染來源不明個案　張竹君：10月中梅窩staycation出現新病毒株在社區散發

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新冠肺炎疫情未止，本港（11日）新增18宗確診個案，再回復至雙位數，其中含不明源頭感染。衞生署署長陳漢儀醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代疫情。

5名住不同區的士及復康巴士司機初步確診，詳情即睇：【下一頁】

今日新增3宗本地個案全部源頭不明，詳情即睇：【下一頁】

張竹君指各區都有感染來源不明個案，且的士司機去不同地區。港大分析指，安老院如國寶之家群組個案，與之前第三波個案有關，但十月中後的確診個案如梅窩staycation群組，基因排序顯示為新一種病毒株，將再做基因排序。她續指其後出現的將軍澳、東涌個案病毒株相約，認為新病毒秼已在社區散發。而初步檢示，新病毒秼與來自尼泊爾輸入個案的病毒株相似。

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記者：郭家穎