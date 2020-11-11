【無聲】台灣聽障學校集體性侵事件改編　導演盼喚起社會關注弱勢人士

▲ 真人真事改編的台灣電影《無聲》獲今屆金馬獎8項提名。

台灣電影《無聲》取採自2009年揭發的台南啟聰學校發生駭人聽聞的性侵事件改編，事件當時案件轟動整個台灣，最令人震驚的是，除老師對學生進行性侵和欺凌外，學生與學生之間亦發生同類事件。

受害者由小學二年級至中學並多達百人，甚至在調查期間仍不斷有新案件發生，而發生的地方可以是校車、浴室、課室、圖書館、宿舍、甚至是老師的家。當事件被揭發後，校長及老師當初的辯解居然是「以為他們在玩」。

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▲ 《無聲》女主角陳妍霏。

7成對白是手語

對於一個如此沉重的題材，《無聲》導演柯貞年表示：「開拍《無聲》是一個非常大的挑戰，我要設身處地講一個聾人的情景。」

電影當中有超過6至7成的對白是手語，有所演員都用3個月時間去排練戲中手語「對白」，而其中一個最大的挑戰，就是當演員在用手語「說對白」時，不管每一位演員的表情或是手勢的動作，都必須要讓觀眾看到他們角色的心理狀態。

《無聲》主角劉子銓表示今次演出絕不容易：「你真的只能用你手的動作和面部表情，做到導演想要的那種情緒。」

女主角陳妍霏亦表示要學習聾人的「發聲」令角色更真實：「聾人用肚子的力，用力地發出聲音，我們學習這個方法令我們演起來更有說服力。

▲ 導演希望《無聲》這套電影能令更多人正視殘障人士的需要。

盼大眾關注弱勢社群

導演表示，拍攝《無聲》最重要的是透過這部電影，可以讓更多人對聾人有一些最初步的理解和同理心。

去年奪得金馬獎「最佳男配角」的劉冠廷表示一接到劇本就決定演出了：「我看到劇本的時候，就有一種莫名的使命感叫你要演出。」

另外，戲中飾演校長的金馬影后楊貴媚亦有同感：「這部電影發生的事，不一定只有發身在聾人身上，我們可以用電影人、用影像的方式，我們去嘗試改變這些情況。」

導演柯貞年亦指拍攝本片並非要講誰對誰錯的問題︰「很想透過電影試圖去看到和聽到那些無能為力。在凝視他人痛苦的過程中，我盼望更多的對話。」