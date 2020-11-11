【DQ議員】民主派宣布總辭　連同4名DQ者共19人離開議會

▲ 民主派決定總辭，19人一同離開立法會。（曾耀輝攝）

4名民主派議員喪失議員資格後，19名民主派今午會見傳媒，宣布總辭決定，明言要「齊上齊落」，未來會在各自崗位上承擔要走的民主路，強調沒有分裂的本錢，明天會一同在會議廳內交上辭職信。

民主派會議召集人胡志偉表示，DQ做法荒謬，代表中央徹底放棄《基本法》及一國兩制，授權特首DQ更是離譜，令三權分立，已經變成特首大權在握，與《基本法》設計背道而馳，認為一國兩制已經正式死亡。

他認為，留任後只有21名非建制議員，仍有反抗力量，所以觸動到中央及港府的神經綫，才令到中央要出手，令立法會變成一言堂、人大會議。他強調，民主派自回歸以來竭盡所能，但中央不兌現承諾，肆意僭建《基本法》，剝奪香港原有的核心價值，但離開議會後，民主派仍會尋找新路徑繼續向前。

DQ議員消息於本周初傳出，民主派當時已預告，一旦DQ落實，民主派會義無反顧總辭。而今日被港府取消議員資格的，分別是公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，以及會計界梁繼昌。

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記者：陳宛彤、尹櫻霖