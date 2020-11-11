【親子Staycation】屯門天水圍酒店推秋遊玩樂套餐　2日1夜住宿連Buffet每位$225起

▲ 悦品酒店旗下多間酒店推出了各式Staycation套餐，每位港幣$225起。

想一家人享受家庭樂，疫情下爸媽可以選擇帶小朋友入住本地酒店，行程除了使用酒店的設施，亦可以到附近親親大自然，一條龍式食住玩。悦品酒店旗下多間酒店推出了各式Staycation套餐，每位港幣$225起。套餐提供住宿連餐飲之外，部分會包括免費租用單車、專車送到景點等，為住客建議行程，可以賞紅葉、觀賞千島湖、逛濕地公園，或遊屏山文物徑及南生圍等。

山系食‧住‧玩之旅在元朗

「悦品天秀酒店‧元朗」推出「山系食住玩之旅」，入住當日可以步行5分鐘自費前往香港濕地公園，之後可以到The Platter食半自助晚餐或海鮮自助晚餐，並入住客房住宿休息，第二日住客如想在酒店內食lunch，有7折優惠。

check out後，酒店有7人車或房車專車送住客到達大棠遠足徑，約20分鐘車程，大家可以俯瞰大欖涌水塘千島湖及於楓香林欣賞紅葉。玩足兩日一夜，人均$225起，Staycation套餐供應由即日至12月20日，另收加一。

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查詢：3583 6188

地址︰天水圍天秀路8號

詳情【按此】

單車樂遊住宿計劃在屯門

想一家大細踩單車，可以考慮「悦品度假酒店‧屯門」的單車樂遊住宿計劃，酒店會提供單車，大家可沿著全新開放的新界單車徑網絡，憑單車遊歷指南，探索屏山文物徑及南生圍等郊區景色及文化古蹟。

玩樂過後，可以入住小企鵝主題豪華客房，住客可獲企鵝索繩背包及毛公仔，小朋友定會喜歡。而星期六入住可享The Platter免費雙人國際自助早餐。供應日期即日起至2020年11月30日，星期六、日及公眾假期，兩位計，每位$260起。

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查詢：3899 9268

地址︰屯門建豐街4號

詳情【按此】

其他食住玩優惠

此外，「悦品酒店‧荃灣」推出「食住玩優惠」，可入住工業風的酒店一晚，以及享受餐飲，住宿連雙人半自助午餐，每位$215起，供應日期由即日起至2020年12月30日，設有不適用日子。詳情【按此】

註︰以上資料及價錢一切以相關酒店為準

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責任編輯︰顏紫燕