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【DQ議員】建制派：不樂見但不感意外　修改議事規則不會因民主派總辭而放棄

政治 17:27 2020/11/11

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建制派回應4名立法會議員喪失議員資格。（曾耀輝攝）

港府根據全國人大常委會決定宣布，4名立法會議員即時喪失議員資格，40名建制派議員發表聯署聲明回應有關決定，其中提到，4人以往「逢中必反」，把所有事情做得太絕，弄到今天這地步，建制派並不樂見，亦感到失望和遺憾，但並不感到意外，因為這是中央在法、理、情之中保障「一國兩制」的必然舉措。

建制派「班長」廖長江指出，人大常委會作為最高國家權力機關的常設委員會，常委會有權對《基本法》及港區國安法，在實施過程中遇到的憲制性問題作出處理。這是全國人大常委會在憲制層面上作出的決定，具有憲制地位和法律效力，香港特區必須執行。

他續指，民主派代表了社會上非建制的聲音，但遺憾的是，近年他們的言行，早已經超越了反對派的角色，而變成要與香港玉石俱焚的「攬炒派」，有負選民以至整體社會對他們的期望，批評他們種種言行與「愛國者」背道而馳，對國家和香港特區利益的損害，已經到了令人忍無可忍的地步。 

建制派又批評，自延任以來，民主派前所未有地瘋狂拉布，顯示他們並不在乎議會職責， 只是全力搗亂議會運作，要一拍兩散，不讓其他議員履行議會職責，認為他們不是「議員」，而是「要議會完」。

如果非建制派議員總辭，議會連同梁君彥，將只剩下41位建制派議員，廖長江表示，建制派議員需要更加努力，強調不會推卸責任，又稱建制派有6大板塊，議會聲音仍然很多元，笑指「不相信何君堯會完全聽我講嘢。」廖長江又表明，修改《議事規則》等計劃不會因民主派總辭而放棄。

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記者：林曉君

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