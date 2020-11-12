【2020聖誕節】Ritz-Carlton Café 103聖誕小熊下午茶　禮物饋贈癌症兒童及康復者【附價錢詳情】

▲ Ritz-Carlton與德國玩偶品牌Steiff推出「Steiff小熊節慶下午茶」！（圖片由Ritz-Carlton提供）

聖誕節快到，想感受浪漫溫馨的聖誕節，可考慮到麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）品嚐特色下午茶！Ritz-Carlton今年與德國玩偶品牌Steiff推出「Steiff小熊節慶下午茶」，既可愛，又充滿聖誕特色！

Ritz-Carlton於2020年12月1日至2021年1月3日期間 於Café 103推出Steiff小熊節慶下午茶，下午茶注入了地道德國風味，包括10款茶點，特別以頂級朱古力品牌Valrhona入饌。

推介甜品包括傳統德國糖霜曲奇Pfeffernuesse。這曲奇除了以蜂蜜、杏仁粉和白胡椒粉焗製外，當中更加入了靈魂食材薑餅粉Lebkuchengewürz，令整個甜點別具傳統德國風味。

另一推薦甜點為黑森林慕絲杯：Kirsch櫻桃蜜餞、Valrhona朱古力海綿蛋糕和慕絲、朱古力脆片和注入Kirsch櫻桃酒的忌廉層層置於小巧的玻璃杯中，朱支力迷不容錯過。

聖誕節當然不少得聖誕樹，朱古力聖誕樹金寶蛋糕採用了Valrhona 阿拉瓜尼72%朱古力製作朱古力忌廉、朱古力薑餅醬和金寶蛋糕製成，充滿聖誕的味道。

此外，於2020年12月24日至26日期間，賓客凡享用雙人Steiff小熊節慶下午茶，即可獲得Steiff鎖匙扣一個（先到先得，送完即止）。

Steiff小熊節慶下午茶

價錢（另設加一服務費）：每位港幣$458，兩位港幣$788（2020年12月24日至26日除外）；每位港幣$548，兩位港幣$988（2020年12月24日至26日）

訂座或查詢：2263 2270

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

「守護天使」禮物饋贈行動

酒店與小生命戰士會和仁愛之家合作，舉辦「守護天使」禮物饋贈行動。他們誠邀癌症兒童和康復者，以及弱勢兒童在卡片上寫下他們的聖誕願望，並展示於酒店9樓大堂的聖誕樹上。酒店住客及餐廳客人可隨意捐贈任何金額，致力實現這些孩子的願望。

守護天使慈善活動將於2020年12月1日至12日舉行。最後，亦會邀請孩子們於聖誕節前到訪酒店享用Steiff小熊節慶下午茶，並向他們送上聖誕禮物。

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責任編緝：王芷瑩