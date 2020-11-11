【全民造星III】張進翹成彭秀慧+林二汶爭奪對象　麥曦茵旗下新人Manson曾當農夫【有片】

▲ ViuTV偶像育成節目《全民造星3》參賽者張進翹（Manson）成為彭秀慧與林二汶爭奪的對象。

ViuTV偶像育成節目《全民造星3》成為近日網民熱話，顧家軒、張凱娸、李晧軒、張進翹等參賽者都被評判及網民評頭品足。麥曦茵旗下新人張進翹（Manson）最近成為彭秀慧與林二汶爭奪的對象，加上岑珈其、盧鎮業等師兄力推之下，張進翹最近人氣急升，有望憑實力獲得更多演出機會。



昨晚（11月11日）播出的ViuTV節目《全民造星3》成為觀眾熱話，當中27歲參賽者張進翹（Manson）令彭秀慧與林二汶爭崩頭，想搶收Manson入隊，並指他有能力「吸引人去了解佢個世界」。

▲ 張進翹（Manson）為ViuTV節目《全民造星3》參賽者。

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Manson既懂得作曲填詞，又會自彈自唱，成功引起大家注意。節目出街後，其IG於一夜間增加了3000個追隨者，可見他甚有觀眾緣。

演員出身的Manson曾接拍過不少獨立電影，並於科幻Cult片《香港大師》中擔正演主角。想不到外表白白淨淨的他原來曾經當過農夫，透過耕田感悟生活哲理：「我們每一條菜都來之不易，有得食、有得生活其實很值得感恩。」

▲ 張進翹（Manson）努力練習。

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他在節目中亦透露已經擺脫抑鬱症，相信其經歷能於未來有助他創作及表演。