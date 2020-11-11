【流感高峰】衞生署：本周已錄132宗上呼吸道感染爆發涉1400人　籲家長勿帶子女去人多聚集地方

▲ 衞生署署長陳漢儀表示，本周截至今(11日)中午，共錄得132宗院舍爆發上呼吸道感染，主要為幼稚園、幼兒中心及小學，共有1400人感染。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情再度趨嚴重時，同時遇上院舍上呼吸道感染爆發。衞生署署長陳漢儀表示，本周截至今(11日)中午，共錄得132宗院舍爆發上呼吸道感染，主要為幼稚園、幼兒中心及小學，共約有1400人感染。署方將向學校會派發樣本瓶，老師及學生進行新冠肺炎檢測，停課不少於3日。陳漢儀指巿民近期有不少家庭聚會，但呼籲家長不應帶學童參加及出席人多聚集的地方。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君也指，因上呼吸感染病徵因與新冠肺炎相似，故擔心有新冠病毒進入學校，其後便傳回家中及社區，故認為要做測試，不過，有病徵學童檢測出來暫主要為感染鼻病毒及腸病毒。而為學童檢測新冠病毒，年紀較長可用深喉唾液，但幼小的學童則由醫生採集其鼻咽樣本。



醫管局也指，如巿民求醫，獲安排做流感快速測試，除可驗新冠病毒，亦可檢測甲乙型流感、呼吸道合胞病毒、 腺病毒、腸病毒等，24小時內會有結果。

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記者：楊玉珠