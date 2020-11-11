瑪麗醫院遺失一個鋼製文件櫃　內存442名長者病人個人資料

▲ 瑪麗醫院宣布遺失一個文件櫃，涉442名病人資料。（資料圖片）

瑪麗醫院發言人今日（11日）稱， 一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃疑未能尋獲，涉及442名於2012及2013年期間接受「支援長者離院綜合服務」的病人資料，包括姓名、身份證號碼、地址、電話號碼及服務紀錄，以及個別病人的聯絡人或家屬姓名、身份證號碼、地址及電話號碼等資料。



瑪麗醫院稱，一名文員上周五（6日）未能尋獲一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃，初步調查發現該儲物室正準備進行裝修工程，外判承辦商曾於10月10日到場清理雜物，估計文件櫃於過程中被搬走。有關文件櫃一直上鎖、存放有待銷毀的服務紀錄。



醫院就事件向涉事病人致歉，病人聯絡主任會聯絡其中約100名仍然在世的病人。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並已通知個人資料私隱專員公署。醫院非常關注事件，會檢討病人紀錄的存放及銷毀安排。

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責任編輯：吳卓峰