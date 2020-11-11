  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑪麗醫院遺失一個鋼製文件櫃　內存442名長者病人個人資料

社會 17:46 2020/11/11

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

瑪麗醫院宣布遺失一個文件櫃，涉442名病人資料。（資料圖片）

瑪麗醫院發言人今日（11日）稱， 一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃疑未能尋獲，涉及442名於2012及2013年期間接受「支援長者離院綜合服務」的病人資料，包括姓名、身份證號碼、地址、電話號碼及服務紀錄，以及個別病人的聯絡人或家屬姓名、身份證號碼、地址及電話號碼等資料。
 
瑪麗醫院稱，一名文員上周五（6日）未能尋獲一個原本放在儲物室內的鋼製文件櫃，初步調查發現該儲物室正準備進行裝修工程，外判承辦商曾於10月10日到場清理雜物，估計文件櫃於過程中被搬走。有關文件櫃一直上鎖、存放有待銷毀的服務紀錄。
 
醫院就事件向涉事病人致歉，病人聯絡主任會聯絡其中約100名仍然在世的病人。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並已通知個人資料私隱專員公署。醫院非常關注事件，會檢討病人紀錄的存放及銷毀安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診 　衞生署署長陳漢儀：疫情再響警號
今日 17:06
【新冠肺炎】5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診 　衞生署署長陳漢儀：疫情再響警號
【新冠肺炎】各區出現感染來源不明個案　張竹君：10月中梅窩staycation出現新病毒株在社區散發
今日 17:13
【新冠肺炎】各區出現感染來源不明個案　張竹君：10月中梅窩staycation出現新病毒株在社區散發
【新冠肺炎】衞生署：本周已錄132宗上呼吸道感染爆發涉1400人　籲家長勿帶子女去人多聚集地方
今日 17:41
【新冠肺炎】衞生署：本周已錄132宗上呼吸道感染爆發涉1400人　籲家長勿帶子女去人多聚集地方
瑪麗醫院

最高瀏覽

【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
13:16 2020/11/10
【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
16:02 2020/11/10
【豪宅曝光】趙雅芝與閨密慶祝66歲生日　「殭屍片天后」王玉環轉行創佳績住豪宅
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
今日 10:38
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷