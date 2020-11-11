【集氣告急】僅剩5個月資金老師自願減薪　正生書院推助學計劃：相信香港很多善心人

▲ 正生書院推助學計劃，希望籌款助學校繼續營運。

位於大嶼山芝麻灣的正生書院，多年來一直為沉淪毒海、有行為問題的青少年提供戒毒服務及學校教育。然而，學校受經濟下調及疫情影響，自去年起陷入財困危機，現時只剩4至5個月運作費用，無奈告急集氣，校長陳兆焯與部分老師自願減薪三分一至一半，與學校共渡時艱，近日學校推出助學計劃，盼呼籲善心人每月捐款，助學校有穩定收入。

正生書院是一個獨立社區，讓有行為問題的青少年，透過社群生活、工作勞動、學校教育及靈性生活，經歷對自己的認識，從而引發心中的良善，重返生命正軌。校長陳兆焯過往曾分享，多年來從未見過邪惡的學生，他亦深信良善可以互相傳染。

▲ 陳校長過去一年一直為學校籌款奔波。（facebook圖片）

學校去年起陷財困

然而，自去年開始，正生書院陷入財政危機，陳校長表示，去年同期學校只剩下2個月運作資金，陳校長四出奔波呼籲和籌款後，勉強繼續營運。不過，目前學校的財政狀況仍不理想，只剩下4至5個月運作資金。

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陳校長解釋，由於本港經濟環境欠佳，捐款數字大幅下跌，加上收生人數不足，學費減少。他指出，青少年涉及吸毒、黑社會的人數減少，相反多了很多隱蔽青年，輟學問題嚴重，而正生書院無法接觸這類有需要的學生。

目前正生有36名學生，陳校長表示，學校最高峰時曾收過130多名學生，最低亦試過只有約20人，因學校的服務屬非主流，學生人數變動大。

▲ 每年都有正生學生考DSE，而在陳校長心目中，任何找到自己人生方向的學生，都足以堪稱「狀元」。（facebook圖片）

校長老師自願減薪

陳校長提及，目前學校最大的開支來自教職員薪金，老師、船長、教師助理等合共30人，連同私家船費用、伙食等雜費，每月開支約為120萬元。為了救亡，陳校長與部分老師自願減薪三分一，甚至只支半薪，另有老師則以十一奉獻方式，把薪金捐給學校。

我們沒有採用行政手段，老師按個人能力、家庭狀況，自願奉獻。

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推助學計劃救亡

校長亦強調，學生的學習不受財政問題影響，不會削減學習元素，疫情期間學校也沒有停課，因學校早已自我社區隔離，疫情也不受影響。而學生除了上課，仍會學划帆船、射箭、剪髮和影音剪接等，協助學生做生涯規劃。近日亦有學生到正生開辦的社企剪髮店兼職，為客人提供服務。

在校長連日告急下，陸續有機構和公司聯絡陳校長，希望透過跑步籌款、畫展等，為正生捐款。而為了有更穩定的收入，學校推出「正生助學計劃」，校長期望有3,000人、每人每月捐款100元，而至今已有1,600人響應。陳校長希望，這筆捐款能助學校建立長遠規劃，作為學生開啟人生的第二扇門。

現時都不太擔心，相信香港有很多有心人。

正生助學計劃簡介及捐款連接，【按此連結】。

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記者：林愛娜