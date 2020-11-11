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牛頭⻆迷你倉大火兩消防員殉職　死因研訊明年9月展開

社會 17:47 2020/11/11

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2016年牛頭角迷你倉大火，兩名消防員殉職，死因庭將於明年9月展開研訊。(經濟日報資料圖片))

2016年牛頭角迷你倉發生大火，導致兩名消防員殉職，死因裁判法庭今（11日）就兩名死者死因進行審前檢討，聆訊將排期於2021年9月1日展開，預計為期40天，將傳召71名證人。

兩名死者為高級消防隊長張耀升(30歲)及消防隊目許志傑(37歲)，死者家屬今由律師代表出席研訊前檢討，有關程序非公開進行。

據悉，死因研訊將於2021年9月1日展開，預計為期40天，10月29日審結，將傳召71名證人，不設陪審團，由死因裁判官黃偉權審理。據了解，時昌迷你倉、恒隆地產、消防處屆時將派代表出席研訊。

這場4級奪命大火發生於2016年6月21日，牛池灣牛頭角道7號淘大工業村1座時昌迷你倉發生火警，焚燒108小時後終被撲熄，事件中兩名消防員殉職，事後肇事大廈被發出清拆令。

兩名死者遺產管理人亦先後入稟高等法院，向消防處、時昌迷你倉經營公司等索償。

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記者：林欣樂

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